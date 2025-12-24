HO, HO, HO: Evo gdje možete pratiti let Djeda Božićnjaka!

U doba kada se dostava pizze može pratiti s preciznošću od nekoliko metara, postalo je gotovo nezamislivo da najvažnija dostava u godini ostane obavijena velom tajne. Praćenje Djeda Mraza na Badnjak postalo je globalni ritual, moderna tradicija. Ono što je započelo kao puka slučajnost, danas je operacija visoke tehnologije koja uključuje vojne satelite, stotine volontera i milijune znatiželjnih pratitelja diljem svijeta. Od Sjevernog pola pa sve do vašeg doma, putovanje crvenih saonica nikad nije bilo transparentnije. OVDJE možete pratiti Djedicu uživo.

Sve je počelo slučajnom pogreškom prije 70 godina

Priča o praćenju Djeda Mraza jedna je od onih nevjerojatnih anegdota koje zvuče kao scenarij za blagdanski film. Sve je počelo 1955. godine u Colorado Springsu, kada je lokalna robna kuća Sears u novinskom oglasu objavila telefonski broj za djecu koja žele nazvati Djeda Mraza. Međutim, zbog tiskarske pogreške, umjesto broja Djeda Mraza, u oglasu se našao tajni broj Zapovjedništva kontinentalne zračne obrane (CONAD), prethodnika današnjeg NORAD-a.

Telefon je te večeri zazvonio na stolu pukovnika Harryja Shoupa, ozbiljnog vojnika usred Hladnog rata. S druge strane linije, umjesto generala, čuo se tihi glas djevojčice koja je pitala je li on Djed Mraz. Zbunjeni pukovnik isprva je pomislio da je riječ o šali, no shvativši da razgovara s djetetom, promijenio je ton. Umjesto da poklopi slušalicu, prihvatio je igru.

Provjerio je radarske sustave i uvjerio djevojčicu da je Djed Mraz na sigurnom putu sa Sjevernog pola. Tijekom noći, pozivi su se nastavili, a Shoup je zadužio svoje operatere da svakom djetetu daju ažurirane informacije o lokaciji saonica.

Tako je, sasvim slučajno, rođena tradicija koja ove godine slavi svoj 70. rođendan.

NORAD: Vojna preciznost u službi blagdanske čarolije

Ono što je počelo kao improvizacija pukovnika Shoupa, preraslo je u golemu godišnju operaciju pod nazivom NORAD Tracks Santa. Svake godine, Sjevernoameričko zapovjedništvo zračne i svemirske obrane (NORAD), organizacija zadužena za zračnu obranu SAD-a i Kanade, koristi svoju sofisticiranu tehnologiju u najplemenitiju svrhu.

Pomoću mreže satelita, moćnih radara i infracrvenih senzora, koji su navodno kalibrirani da detektiraju toplinski odraz crvenog nosa soba Rudolfa, NORAD prati putovanje Djeda Mraza od trenutka polijetanja.

Operacija započinje 24. prosinca u ranim jutarnjim satima po američkom vremenu, a cijeli događaj pokreće vojska od preko tisuću i petsto volontera, sastavljena od vojnog i civilnog osoblja, koji odgovaraju na telefonske pozive i e-mailove iz cijelog svijeta. Djeca i roditelji mogu nazvati besplatni broj (1-877-HI-NORAD) kako bi uživo od volontera saznali gdje se Djed Mraz trenutno nalazi.

Osim poziva, njegov se put može pratiti putem službene web stranice, mobilnih aplikacija i društvenih mreža, gdje se objavljuju videozapisi Djeda Mraza kako leti iznad svjetskih znamenitosti.

Evo gdje je Djedica

Inspiriran NORAD-ovim uspjehom, Google je 2004. godine pokrenuo vlastiti "Santa Tracker". Dok se NORAD ponosi svojom vojnom preciznošću i tradicijom, Googleov pristup je ležerniji i interaktivniji. Njihova platforma, "Selo Djeda Mraza", nudi mnoštvo edukativnih igara, animacija i zabavnih aktivnosti tijekom cijelog prosinca, a na sam Badnjak koristi snagu Google Mapsa za vizualno atraktivno praćenje putovanja. No, posljednjih godina fenomen praćenja dobio je novu dimenziju zahvaljujući stranicama za praćenje letova poput Flightradara24. Zrakoplovni entuzijasti i znatiželjnici sada mogu pratiti Djeda Mraza kao da je riječ o pravom komercijalnom letu. Njegove saonice postaju najpraćeniji zrakoplov na svijetu, ostavljajući iza sebe Airbuse i Boeinge.

Podaci su nevjerojatno detaljni: saonice su registrirane pod oznakom HOHOHO, ICAO tip zrakoplova je SLEI, a pozivni znak najčešće R3DN053 ili SANTA1. Prema "tehničkim specifikacijama", radi se o najstarijoj aktivnoj letjelici na svijetu, staroj preko 1700 godina, s devet pogonskih jedinica tipa *Rangifer tarandus* (sob). Deveti motor, poznat po jarkom crvenom svjetlu, dodan je 1939. godine zbog loših vremenskih uvjeta i magle. Saonice su opremljene i modernim ADS-B transponderom kako bi se osiguralo precizno praćenje, a sobovi rogovi navodno služe kao dodatne antene. Djed Mraz leti na visini od 60.000 stopa, daleko iznad komercijalnih zrakoplova, i postiže nadzvučne brzine kako bi stigao isporučiti sve darove na vrijeme.

Svoje putovanje Djed Mraz obično započinje sa Sjevernog pola rano na Badnjak, a prve destinacije su mu najistočnije vremenske zone, poput dalekog istoka Rusije i pacifičkih otoka, nakon čega nastavlja prema Aziji, Africi, Europi te na kraju Sjevernoj i Južnoj Americi.

