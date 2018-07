Hobotnica mu se zakačila za masku u moru kraj Šibenika

Ronio sam kad sam ugledao manju hobotnicu koja je imala nekih 70 dekagrama. Hranila se u pijesku na dubini od dva do tri metra. Iznenadilo me što se nalazi tako blizu obale. Zaljubljenik sam u more pa sam se odlučio malo s njom poigrati, rekao nam je Boris Stanić.

Foto: Snimio citatelj/24sata

Snimke koje je napravio nastale su u subotu oko 10 sati na gradskoj plaži Jadrija kraj Šibenika.

Objavljuje Boris Stanić u Nedjelja, 29. srpnja 2018.

Hobotnica mu se isprva omotola oko ruke, pustila crnilo i pokušala pobjeći. Nakon što je shvatila da joj Boris neće nauditi, prihvatila je igru. Ubrzo mu se svojim krakovima omotala oko maske za ronjenje.

Foto: Snimio citatelj/24sata

- Ostala bi tamo da je nisam skinuo nakon snimanja - smije se Boris.

Dodaje da je njihova igra potrajala 10-ak minuta, nakon čega ju je pustio da otpliva.