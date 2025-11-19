Obavijesti

Hrvat prodaje novčanicu od 10 kuna za 100 eura. Pišu mu: 'Hit, dajem ti kuću na moru za nju!'

Foto: Facebook

'Vratite Hrvatsku valutu', napisao je jedan korisnik. 'Ja ju nikada neću prodati, uspomena je to na neke bolje dane!', nadovezala se druga korisnica

Na Facebook stranici "Numizmatika" osvanuo je oglas. Hrvat prodaje novčanicu od 10 kuna za 100 eura. Bila šala ili ne, nanizalo se više od 500 komentara i gotovo dvije tisuće lajkova.

Objavio je fotografiju i kratko napisao: "Prodajem za 100 eura". 

Foto: Facebook

- Vratite Hrvatsku valutu - napisao je jedan korisnik. 'Ja ju nikada neću prodati, uspomena je to na neke bolje dane!', nadovezala se druga korisnica. 

Foto: Facebook

- Malo je 100 eura, traži 1000 eura - našalio se jedan komentator. 'Dajem kuću na moru i apartman u Zagrebu, baš bi tu novčanicu htio imat - sprdao se drugi pratitelj. 

- Je li to 10 kuna? Original?? Pa čovječe tražim to već 100 godina. Mogu li dati 1000 € molim vas, ozbiljan sam kupac - sprdali su se. 

