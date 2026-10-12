HRVATI SE RASPISALI Jeste li ulovili partnera uživo u prevari? 'Uđem u stan, a oni na stolu...'

Nenajavljeni povratak u stan, slučajan susret nakon odlaska na nokte i večernja poruka na portalu za upoznavanje. Korisnici hrvatskog Reddita podijelili su svoja iskustva s otkrivanjem nevjere nakon što je na AskCroatiji postavljeno pitanje: "Jeste li ikad stvarno uživo uhvatili partnera u prevari?" Autor objave tražio je priče o situacijama u kojima je netko partnera zatekao s drugom osobom, a odgovori su obuhvatili i takve prizore i prevare otkrivene preko interneta.

Jedna korisnica opisala je kako je svjedočila trenutku u kojem je njezina prijateljica uhvatila partnera na djelu. Njih dvije bile su u izlasku, a prvotni je plan bio da prijateljica prespava kod nje. Njezin je partner računao na to da se te noći neće vratiti kući. Međutim, nakon izlaska nisu uspjele organizirati prijevoz pa su odlučile pješice otići do prijateljičina stana, koji im je bio bliže. Ondje ih je dočekao prizor koji nisu očekivale: njezin partner imao je seksualni odnos s drugom ženom na stolu. "Bilo mi je, malo je reći, neugodno", napisala je korisnica.

Druga sudionica rasprave ispričala je kako je dečka s kojim je bila dvije godine slučajno ugledala s drugom djevojkom nakon odlaska na nokte. Bila je u dijelu grada u koji inače nije odlazila, kod djevojke kod koje dotad nije bila na tretmanu. Dečko ju je nazvao i pitao hoće li te večeri prespavati kod njega. Odbila je jer je prethodne tri noći već provela ondje, a on joj je rekao da će se onda družiti s prijateljima iz kvarta. Prema njezinu opisu, već je tijekom razgovora osjećala nelagodu, no kad mu je rekla da pazi što radi, odgovorio joj je da ne bude luda.

Kad je izašla iz zgrade, ugledala ga je u automobilu s drugom djevojkom. Sjela je u svoj automobil i krenula za njima te, kako tvrdi, gledala kako se ljube dok čekaju na semaforima. Pokušala ga je nazvati, ali on je ugasio mobitel. Pratila ih je do njegove kuće, gdje je izašla iz automobila i suočila se s njim. Navodi da je krenuo automobilom prema njoj, a zatim, nakon što je otvorila vrata njegova vozila, odvezao se s otvorenim vratima.

Nakon toga ga je blokirala i prekinula kontakt. On joj je, tvrdi, pokušavao pristupiti preko drugih brojeva i novih profila, šaljući duga objašnjenja u kojima je poricao ono što je vidjela. Tvrdio je da je druga djevojka došla pred njegovu kuću i da joj je upravo govorio kako s njom ne želi ništa. Pritom, prema njezinim riječima, nije znao da ih je pratila od njihova susreta. Poslije je, navodi, doznala i za druge djevojke s kojima ju je varao. Bila joj je to prva veza, zbog čega ranije nije htjela povjerovati vlastitim sumnjama, a danas poručuje da je dobro i da se takvo iskustvo može preživjeti.

Jedna korisnica opisala je i vezu koja je počela na portalu za upoznavanje. Prvu godinu pamti kao lijepu: partner je bio pažljiv, otvoren i brižan, a kad se razboljela, nudio joj je donijeti juhu. Unatoč tome, prijateljici je na kavi priznala da ima loš osjećaj, iako nije mogla navesti konkretan razlog. Iste večeri partner joj je poslao poruku da je voli i poželio laku noć. Potom je otišla na portal na kojem su se upoznali i vidjela da je aktivan. Ubrzo joj se ondje i javio porukom da mu je profil zanimljiv, a ona je taj trenutak opisala riječima: "Kao da me netko lupio u trbuh."

Rasprava je otvorila i pitanje kako se osjećaju ljudi koji znaju za tuđu prevaru. Jedna sudionica napisala je da je poznavala muškarca koji je istodobno imao dvije djevojke i družio se s njezinim tadašnjim dečkom. U izlaske je dolazio čas s jednom, čas s drugom, a njoj je bilo neugodno znati što se događa i ne govoriti ništa. Prema njezinu opisu, sve je završilo kaosom kad su se svo troje sreli u gradu: jednu je vozio u automobilu dok je jurio za drugom, koja ih je zatekla zajedno. Korisnica je dodala da je na kraju i nju prevario njezin dečko. "Valjda je istina ono što kažu, s kim si, takav si", zaključila je.