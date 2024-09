Hrvatica pitala na Fejsu da joj preporuče film za prvo gledanje s dečkom. Savjeti su urnebesni

Jedna je Hrvatica anonimno tražila savjet u Facebook grupi 'Preporuka za filmove i serije'.

'Pozdrav, dečko i ja trebamo preporuku za neki dobar ljubavni film. Prvi put gledamo film skupa', napisala je. Dobila je više od 100 savjeta, a većina ju je korisnika zezalo.

- Koji god da izaberete, nećete ga pogledati. Ajde što lažeš nas, ali što sebe - napisala joj je korisnica Facebooka. 'Ako je prvi put, vjerojatno ni ono drugo neće potrajati pa možda ipak odgledaju film', nadovezala se druga.

- Frende moj, ja sa ženom 11 godina u vezi, još ne znam je li Titanik potonuo - zaključio je jedan korisnik.

No bilo je i onih koji su se ozbiljno potrudili. Ovo su neki od takvih komentara...

- The Notebook. (Nema boljeg.)

- Saw II

- Love Is in the Air

- What Becomes of the Broken Hearted?

- Serendipity

- Ready or not

- Upside Down

- Fifty Shades of Grey

- Through My Window

- Debbie does Dallas