Hrvatica traži trbušnu plesačicu: To je božićni poklon mužu, treba mi na 15 minuta, bez osuđivanja

Molim pomoć bez osuđivanja. Ako tko zna ženu, djevojku... Koja bi za božićni poklon otplesala trbušni ples mom dragom 15 minuta i off... Dosta mi je parfema, večera, kravata itd... Željela bi nešto što će reć u društvu "e moja žena, mi je to to i to"... Kao što bi i mi željele, naprimjer, nabildanog markantnog muškarca. Please, skakao bi kao malo dijete, objavila je jedna dama iz Hrvatske u jednoj popularnoj 'ženskoj' Facebook grupi...

I objava je u kratkom roku, da pretjeramo - eksplodirala! Samo u prvih 15-ak minuta prikupilo se tu na stotine komentara. Jedni su oduševljeni idejom, drugima se baš i ne sviđa...

Ovo su samo nekih od komentara na objavu koja je, da opet pretjeramo, 'zapalila' društvene mreže...

"To mi je više rođendanski poklon, Božić nikako"

"Svaka ti čast, nasmijala se baš kao malo dijete"

"Božić je rođenje Isusovo, kako si mogla tako što napisati?"

"Ne znam trbušnu plesačicu, ali vi ste žena godine"

"Ne znam za trbušnu, ali znam da bi te svaki za ženu"

"500 eura i ima da vrtim kao Shakira"

"Ako je ovo za Božić, što će onda tek biti za Valentinovo"

"Evo ja ću, ali ako padnem na njega sa mojih blizu sto kila, osta ti bez muža, a on bez volje za život"