Hrvatice objavile što je najgore što su im bivši napravili: 'Moj se jednom javio mami usred seksa'

Tiktokerica Megy objavila je video koji je privukao pažnju mnogih. Hrvatica je upitala svoje pratitelje - 'Što vam je bilo najviše krindž što ste doživjeli od lika. Ali ne ono tipa - smrdio je - nego ono baš da ste ostali u šoku?'

Nanizalo se gotovo 400 komentara. Prenosimo najzanimljivije.

- Bivši dečko i ja bili u jednom apartmanu i ja piškim na wc-u, on se ležerno ušeta i krene pišati u tuš kabinu... rekao je da oni to doma tako rade (ima 3 brata) jer imaju više mjesta.

- Rekao mi je da me prevario, ja prekinem. Idući dan me zove i kaže da nije nego je samo htio vidjeti bi li se borila za njega.

- Prva kava nakon dopisivanja, frajer meni kaže 'eto moja mama će biti presretna što će imati nekoga da joj pomaže oko životinja' (žive na selu). Ja rekoh - 'momak nisam ti se ja školovala 100 godina da bi...'

- Pitao me da idemo u hotel spavat. (Ja dvoje djece iz prošlog braka) Pristala sam i zaspala kao top. U životu se nisam bolje naspavala. I on bi pristao na jednu noć u hotelu spavanja.

- Doslovno me lik na prvom dejtu išao poljubiti i pljunuo mi u usta.

- Ostavio me s trudovima samu dok je on bio na ribama i kad sam ga zvala da rađam odvezao me u bolnicu i vratio se na ribe.

- Kad smo bili na spoju, pitao me da dignem kosu da se uvjeri da nemam klempave uši.

- Otišli smo na kavu da se bolje upoznamo i lik šuti, ja se sva već iznervirala i kažem pa hoćeš me nešto pitati - i tip me pita koja mi je najdraža boja i koji sladoled volim jest…

- Krenuli smo na kavu i on je samo stao s autom i skinuo gaće. Odmah sam mu rekla da me vrati nazad do kuće. Nitko od nas nije riječ rekao niti smo se ikad više čuli.

- S 21 godinom zove me navečer oko 10 da mi kaže da ne može pričati jer spava kod mame i tate u krevetu.

- Pozvao na kavu i kaže: 'Na kavi ako kliknemo piće plaćam ja, ako ne - svatko plaća svoje.

- Nakon što me privela policija saznala sam da je bivši s mojom putovnicom otvorio nekoliko bankovnih računa i prao novce.

- Ja 45 on 36. Rekao je da ima 42 godine. Pijemo kavu i on kaže 'trebali bi se požuriti da rodiš jer već si u godinama, pa bi te moja mama prihvatila'. Rekla sam mu: Kad ti paše da naručim s Amazona ili Temua.

- Bivši me uporno uvjeravao da je posvojen i izmislio je cijelu priču o tome samo kako bi se ja osjećala loše radi njega, vjerojatno da me može manipulirati. (roditelji nam se znaju, nije posvojen)

- Jedan frajer mi je rekao da ga jako podsjećam na njegovu mamu karakterno i da je to razlog zbog kojeg mu se jako sviđam.

- Sjedili na kavi i odjednom izvadio novčanik i počeo vaditi sve kovanice (do 1 euro) koje ima da mi ih pokloni. Onako, ok hvala ali ne izgledam valjda kao klošar kojem trebaju kovanice.

- Mama ga je pitala da dođe leći s njom u krevet spavati tu večer jer ga dugo nije vidjela. Lik im 30 godina.

- Dogovorili se za dejt, nije mi rekao da nema položeno (34 godine). Ja zovem gdje će me skupiti. 'Ne, ne ti ćeš mene zapravo skupiti. Na večeri me osramotio jer mu ništa ne valja i još je GLUTEN FREE.

