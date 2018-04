Htio skočiti: Pod most 'zgurali' 13 šlepera da spase muškarca

Čak 13 šlepera blokiralo je u utorak rano ujutro državnu autocestu 696 u okolici Detroita kako bi spasili život muškarcu koji je prijetio da će se baciti s nadvožnjaka. Policajci su nakon dojave o muškarcu na nadvožnjaku zatvorili oba smjera autoceste i zaustavljali veće kamione kako bi ih 'natiskali' ispod mosta. Fotografija koju je policija objavila na službenom Twitteru izazvala je veliku pozornost.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o