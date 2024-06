I Hrvati sve luđi za aplikacijama gdje mogu upoznati plus-size žene: 'Privlače me te obline...'

U današnje vrijeme sve je popularnije nalaziti partnere preko aplikacija. U Hrvatskoj se najčešće spominju Tinder i Badoo, a u zadnje vrijeme sve je zapaženija i katolička dating aplikacija Holydate.

Sve one više-manje u opisu imaju: 'Pričajte, upoznajte i sprijateljite se s ljudima u blizini i širom svijeta.'

Sve što trebate napraviti je skinuti aplikaciju, registrirati se i ostaviti svoje podatke i poneku fotografiju. U svijetu su već duže popularne i aplikacije za pronalazak plus-size partnera. Neke od njih su WooPlus, PlusCupid, BBW Plus Singles. Registriraju se i ljudi iz Hrvatske.

878984454 | Foto: Profimedia

- Aplikacije stvarno pomažu onima koji cijene 'veće' dame ili žele bucmaste samce - jedan je od komentara na društvenim mrežama. Mnogi pišu kako im je uživo neugodno prići ljudima jer bi ih mogli krivo shvatiti. Ovako im je - lakše.

- Volim lijepe žene s oblinama. Preko aplikacije ih mogu upoznati iz više gradova. Ne mora to biti samo veza, lijepo se i samo družiti - napisao je jedan Hrvat na društvenoj mreži. Aplikacije su besplatne za skinuti, a posebne opcije se dodatno naplaćuju.

Handsome happy man getting a kiss on the cheek from his plus size girlfriend at the coffee shop | Foto: Antonio Diaz

- Ponovno sam skinula aplikaciju za spojeve i želim da svi ovo znaju - meni se kao plus-size ženi uglavnom javljaju muškarci iz teretana - komentirala je Rebecca iz Amerike.

Joy i Chris (25) iz Sacramenta u Kaliforniji upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje, otkrili su na TLC-u. Zajedno su tri godine, a Chris je ciljano tražio plus-size partnericu.

Foto: TLC

- Obožavam velike žene. Hodao sam s mršavijim ženama, ali nije to, to. Joy ima veliko, mekano tijelo. Volim ju držati i dirati - govori elektrotehničar Chris, a Joy se nadovezala kako misli da on voli taj osjećaj težine na sebi.

Amerikanac kaže da želi provesti ostatak života s Joy.

- Želim je zaprositi. Jako mi je važno da upozna moje kolege s posla. I da dobijemo blagoslov moje obitelji. Nervozan sam kako će reagirati na prosidbu - rekao je elektrotehničar.