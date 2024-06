VIDEO Osuđuju nas jer sam ja puno teža od njega! On voli kad sam ja gore, kaže mi da uživa...

Oni su Joy i Chris (25) iz Sacramenta u Kaliforniji. Zajedno su tri godine. Upoznali su se preko aplikacije za upoznavanje, i to one na kojoj muškarci traže plus-size žene, otkrili su na TLC-u.

- Dobivamo puno ružnih pogleda kada smo u javnosti. Konstantno nas osuđuju. Stvarni svijet zna stvarno biti okrutan - potužio se par. Joy u intervju svog partnera opisuje kroz divljenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Chris je predivan. Ime te prekrasne oči... Kao muškarac je potpuni paket - kaže. Otkrivaju i da je on voli hraniti. U usta joj stavlja azijsku tjesteninu.

Foto: TLC

- Obožavam velike žene. Hodao sam s mršavijim ženama, ali nije to, to. Joy ima veliko, mekano tijelo. Volim ju držati i dirati - govori elektrotehničar Chris, a Joy se nadovezuje kako misli da on voli taj osjećaj težine na sebi.

Foto: TLC

- To je kao neka vrsta igre među nama. Ja volim biti gore na njemu. On mi govori da nisam teška - izjavila je Joy. Dodaje kako mnogo ljudi misli da je to fetiš, ali ona tvrdi da nije.

Foto: TLC

- Trebalo mi je puno vremena da ser pogledam u ogledalo i zavolim svoje tijelo. Znate, najobičnije dnevne aktivnosti znaju mi biti naporne i teške - otkriva djevojka. Dodaje kako većinom on odlazi u kupovinu i nosi namirnice do stana.

Foto: TLC

- Mi smo kao dvije puzzle koje su se savršeno spojile - zaključuje Joy. Njezin partner kaže da želi provesti ostatak života s njom.

- Želim je zaprositi. Jako mi je važno da upozna moje kolege s posla. I da dobijemo blagoslov moje obitelji. Nervozan sam kako će reagirati na prosidbu - rekao je elektrotehničar. Nisu otkrili koliko imaju kila.

Foto: TLC