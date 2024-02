Iduća apokalipsa najavljena je za 2026. godinu. Članovi kulta su sigurni: Stiže smak svijeta!

Brojni ljudi kroz povijest su predviđali smak svijeta. Apokalipsa je najavljivana na tisuće puta, ali, jasno vam je, do nje još nije došlo...

Ako ste, primjerice, rođeni 1990. godine, u svojem dosadašnjem životu preživjeli ste više od 60 najavljenih smakova svijeta. Čestitke, nije mala brojka.

I neko vrijeme se možete opustiti, jer idući smak svijeta najavljen je za 2026. godinu.

Te 2026., prema predviđanjima "Međunarodne Mesija fundacije" svijet će doći svojem kraju...

Riaz Ahmed Gohar Shahi, vođa ove vjerske organizacije, slobodno možemo reći i kulta, nestao je još tamo 2001. godine, ali to ne smeta dijelu njegovih sljedbenika da vjeruje ovom predviđanju.

Iako razumniji članovi poručuju da je on odavno mrtav, oni fanatičniji to vide samo kao dio njegova velikog plana.

Uglavnom, neće to biti posebno dramatičan kraj svijeta za nas na ovoj planeti. Pogodit će nas meteor i to je to. "Iz praha smo nastali postat ćemo prah", da citiramo TBF.

Ako nekim čudom preživimo i ovaj najavljeni smak svijeta, novi nas čeka već 2028. godine.

Evangelist Kent Hovid, koji vjeruje da je znanost tu da nas odvuče od Boga i ne vjeruje u nju, najavio je, iako to nije mogao reći sa sigurnošću, kako je 2028. najizglednija godina za apokalipsu. Ni ova njegova neće biti nešto posebno spektakularna. Ništa od upoznavanja vanzemaljaca ili zombija, vampira ili vukodlaka... Po njemu će u nebesa otići oni vjerni Bogu, a ovi ostali...

Ako preživimo i ovu apokalipsu, onda smo 'na konju' jer iduću ćemo teško ionako dočekati živi. Ona je na rasporedu tek tamo 2128. godine. Barem je tako ustvrdio islamski teolog Said Nursi.

Buduće generacije morat će se nekako nositi s asteroidom koji će ih ubiti za cca 100 milijuna godina po Stephenu Nelsonu, cijeli red božanstava trebao bi u međuvremenu stići na zemlju i suditi ljudima, spominju se i crne rupe, crveni patuljci... Nema čega nema i što nas neće sve ubiti.