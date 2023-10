Kako se milijarderi pripremaju za apokalipsu: 'Imaju bunkere, u ovu državu planiraju pobjeći'

Pogotovo od početka pandemije, a onda i zbog izbijanja rata u Ukrajini, sad i Izraelu... sve više ljudi interesira se oko 'Preppersa', 'pokreta' koji postoji desetljećima.

Kao što je većini poznato, članovi ovog pokreta, svaki na svoj način, zbog različitih razloga, pripremaju se za neki apokaliptični događaj. Za jedne je to nuklearni napad, za druge razorni potres, za treće dolazak vanzemaljaca... Opcija je na tisuće.

Zajedničko im je dugoročno planiranje kako bi uspjeli preživjeti takav događaj.

E sad. Prosječan građanin može uštedjeti nešto novca, nabaviti nešto konzervi, 'osigurati' podrum... Oni malo debljih džepova će možda ispod zemlje ugraditi nekakav bunkerčić koji može primiti njima najbliže...

Uvijek i svugdje spremni

Ali ako vam novac nije problem, a strahujete od apokalipse, onda postoji sasvim drugi svijet...

Foto: Canva/ilustracija

Dio vas već je čuo za bunkere s luksuznim apartmanima u kojima možete pričekati da stvari na površini postanu sigurne, ali oni su popularni kod milijunaša. Milijarderima se i ne dijeli bunker sa stotinama drugih obitelji.

- Više od polovice milijardera koje poznajem posjeduje privatne bunkere koje namjeravaju koristiti u slučaju apokaliptičnog događaja - priznao je Reid Hoffman, jedan od osnivača LinkedIna.

Ali bunker vam ništa ne znači ako ste zapeli negdje na sastanku... Treba nekako i doći do sigurne zone. Jedan od direktora velikog investicijskog fonda priznao je u anonimnom razgovoru za New York Times kako se 24 sata dnevno, ma gdje god bio, u njegovoj blizini nalaze helikopter i pilot koji ga je spreman odvesti do njegova podzemnog bunkera.

Steve Huffman, jedan od osnivača Reddita, opremio je svoj dom u San Franciscu oružjem i motociklima, a odradio je i operaciju vida kako bi si povećao šanse za preživljavanje u slučaju apokalipse. Njegove riječi, ne naše. Na istu operaciju otišao je Yishan Wong, jedno vrijeme direktor Reddita.

Foto: Canva/ilustracija

'Pad sistema donosi kaos'

Bivši direktor Yahooa Marvin Lao počeo je trenirati streljaštvo jer strahuje od apokalipse, Antonio Garcia Martinez, jedan od bivših ključnih ljudi Facebooka kupio je veliki otok opremljen solarnim panelima, na kojem drži i veću količinu naoružanja... A to su samo oni koji su priznali da se pripremaju za nešto...

Kako je rekao Hoffman, razloga za pripremu je više, piše The New Yorker.

- Dio milijardera kupuje bunkere za smak svijeta jer strahuju od reakcije ljudi. Već se dulje radi na tehnologijama koje će zamijeniti dosta ljudske radne snage, pa ih je strah da masa ne krene na njih. Drugi razlog su politički nemiri. Pad sistema izazvao bi kaos. - rekao je Hoffman.

Foto: Canva/ilustracija

Njegov bivši kolega Wong lijepo je elaborirao cijelu situaciju.

- Nije da većina vjeruje kako je to realna mogućnost, ali vjeruju kako postoji šansa da se nešto tako dogodi. A kad imate dovoljno novca na raspolaganju, onda je to logičan potez - kazao je svojevremeno ovaj bogataš.

Novozelandska utopija

Kod milijardera iz cijelog svijeta posebno je popularna jedna lokacija - Novi Zeland. Oni su tamo pokupovali tolike količine teritorija na kojima su sagradili svoje podzemne bunkere, da je novozelandska Vlada morala mijenjati svoje zakone.

Foto: Canva/ilustracija

- Novi Zeland je već utopija - rekao je Peter Thiel, poduzetnik čije bogatstvo Forbes danas procjenjuje na 6,1 milijardi dolara. On je još 2011. godine uspio i 'kupiti' državljanstvo Novog Zelanda. Rekao je i kako ima 'izlaznu rutu' koja ga može dovesti do njegova imanja na Novom Zelandu, ali, očekivano, nije htio otkriti detalje.

A zašto baš Novi Zeland? Pa, prema Business Insideru, Thiela je inspirirala knjiga " Kako preživjeti i uspjeti u slučaju apokalipse" Jamesa Dalea Davidsona iz 1997. godine. U njoj je Novi Zeland spomenut kao idealna lokacija za preživljavanje apokalipse. Knjiga govori o skupini pojedinaca koji bi se skrili od kolapsa društva, pričekali da prođe kaos, a onda krenuli ponovno sve graditi i vladati.