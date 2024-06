'Imam 34 godine i djevac sam. Prvu djevojku doveo sam mami na spoj u naš podrum. Tu živim'

Ljudi me ispituju kako to da sam još uvijek solo, kaže Amerikanac Skippy (34) iz Utaha. Djevac je i objašnjava kako živi u obiteljskoj kući s roditeljima. I to - u podrumu, prenosi TLC.

- Idealna djevojka vjerojatno ne zamišlja da njezin idealan dečko živi još s roditeljima. Ne možete ni zamisliti koliko se očajno želim poseksati s djevojkom - kaže Amerikanac. U podrumu ima kutiju s gomilom majica na koje je odštampao poruke poput 'Bila sam sa Skippyjem tri minute na spoju i sve što sam dobila je ova jadna majica'.

S majkom Jackie odlazi i u pronalazak djevojke. Zajedno odlaze u disko i noćne klubove. Ona mu sugerira koje su žene za njega. Nadzire ga dok pleše s njima. Nakon plesa ih upoznaje.

- Držim djevojke na oku - govori majka. A Skippy dodaje kako želi da njegova cura i mama budu stvarno dobre prijateljice.

Pomaže mu i prijatelj Jimmy. Organizirao je kućni party za njega da mu nađu djevojku.

- Jimmy ima mišiće, ali ja imam osobnost. Zabavan sam, humorističan. Divan sam i stvarno dobar muškarac i da me upoznate, shvatili biste isto - hvali se Skippy. Prijatelj govori da mu pokušava pomoći savjetima, ali ga Skippy baš i ne sluša.

Na videu je otišao na spoj sa Stephanie. Odveo ju je u svoj podrum.

- Dobrodošla u moju sobu - rekao joj je. No kad ju je počeo ispitivati o broju muškaraca i imenima za djecu... djevojci je palo raspoloženje. Zatim joj je doveo gitaristu i zamolio ju za ples.

- Volim niže djevojke da ih mogu zagrliti, obuhvatiti dok plešemo - rekao je. Dao joj je i cvijeće.

- Mogu li te, moooolim te, poljubiti - pitao ju je za kraj.

- Ne ljubim se na prvom spoju - odbila ga je. I tako je Skippy ostao bez još jedne prilike...