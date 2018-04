Imao 43 godine: Uginuo je Broj 16, najstariji pauk na svijetu

Australska znanstvena zajednica tuguje opraštajući se od najstarijeg poznatog pauka na svijetu, uginulog s navršene 43 godine života. Život u divljini ženke pauka Gaius Villosus jednostavnog imena Br. 16, znanstvenici su pratili od samog rođenja 1974. godine. Uginuo je nakon što ga je napala parazitska osa, objavio je Independent.

Vjeruje se da je paučica preživjela toliko dugo jer je više-manje cijeli život provela u istoj zaštićenoj jazbini, trošeći minimalno energije.

Istraživanje o životu pauka Br. 16 objavljeno je u Pacific Conservation Biology Journalu i životno je djelo profesorice Barbare York Main, kojoj je sada 88 godina, piše The Telegraph.

The oldest documented spider was a 43 year old female Gaius villosus, a mygalomorph spider, according to a new paper published in #PacificConsBio. The spider died in 2016, possibly parasitised by a spider wasp: https://t.co/lUzKibJPb0 pic.twitter.com/joUAu0SZrA