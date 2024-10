Influencer hodao s celerom koji košta 4000 eura pa objasnio o čemu se radi: 'Preskupo! Užas'

Američkog influencera Jakea Fleminga zaustavili su na ulici i pitali gdje da kupe celer jer se činilo kao da nosi celer i kruh iz obližnje trgovine ili tržnice. No, on je tada otkrio da su to sve, ni više ni manje - dizajnerske modne torbice.

Torbica celer oblikovana je kao svježe povrće sa zelenim lišćem što je čini idealnim izborom za ljubitelje originalnosti. Kada se otvori, ima mali prostor za odlaganje koji se zatvara magnetnom kopčom. Iako unutrašnjost nije velika, njezin dizajn sigurno neće proći nezamijećeno.

Torbica je talijanskog modnog brenda Moschino. Cijena joj je 4.128,87 eura na službenoj stranici. I baget je Moschino, a cijena te torbice je 1.113,04 eura.

- Ma samo ih pogledajte, ne mogu prestati gledati u njih. Savršene su - rekao je Jake. Dodao je kako s torbicama zbunjuje ljude.

- Preskupo! Užas! Tko daje tolike novce na torbice koje nemaju svrhu - komentirala je tiktokerica. Druga je dodala da su torbe super za modne kolekcionare.