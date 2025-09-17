Obavijesti

SVEN KRANŽELIĆ

Influencer ljetovao na Korčuli pa otkrio koliko je potrošio: 'Za taj novac odletiš u Aziju', 'Suludo!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Influencer ljetovao na Korčuli pa otkrio koliko je potrošio: 'Za taj novac odletiš u Aziju', 'Suludo!'
Foto: Instagram/svenky_it_is

Kako je otkrio Svenky, svakodnevni izlasci i kave opasno 'podižu račun'

Influencer Sven Kranželić, poznatiji kao Svenky, odlučio je na Instagramu ogoliti realne troškove ljetovanja na Jadranu, i to odmora za dvoje ljudi koji je trajao osam dana. Kako kaže, cilj mu je bio prikazati tipičan godišnji bez luksuza, ali i bez pretjeranog stezanja remena. 

Prva stanica bio je otok Mljet, gdje su proveli tri dana. Smještaj u apartmanu unutar granica Nacionalnog parka platili su 460 eura. Ulaznice za park stajale su ih još 50 eura, a isti iznos dali su i za najam dva električna bicikla, i to samo na pola dana, uz popust. Do tada su bili na 560 eura troška.

No, kako objašnjava Svenky, tek svakodnevni izlasci i kave opasno "podižu račun". Samo za ugostiteljske objekte i kafiće potrošili su 251 euro, dok su doručke kupovane u trgovini platili oko 17 eura. Neočekivano, stigao je i dodatni trošak. Sven je slučajno razbio umivaonik u apartmanu pa je morao izdvojiti 66 eura za naknadu štete. Sve zajedno, boravak na Mljetu koštao ih je 894 eura.

Foto: Instagram/svenky_it_is

Nakon toga odmor su nastavili na Korčuli, gdje su četiri noći platili 340 eura smještaj. Većinom su kuhali kod kuće pa su u trgovinama ostavili 110 eura, dok su za kavu, sladolede i pekare potrošili samo 19 eura. Trajekt za dvije osobe i auto koštao ih je 62 eura, a ukupni put Zagreb, jug i natrag podrazumijevao je i dvije cisterne goriva (oko 120 eura) te cestarine od 50 eura.

Kad je sve zbrojio, Svenky je došao do iznosa od 1.595 eura za osmodnevni odmor.

- Sva sreća pa tu cifru na kraju dijelim s dva - našalio se u videu koji je izazvao gomilu reakcija.

Foto: Instagram/svenky_it_is

Pratitelji su ostali podijeljeni. Dok su jedni šokirani cifrom, drugi pak ne vjeruju da je uspio tako malo potrošiti na sladolede.

- Kako!? Jedan sladoled dnevno? - pitao je jedan. 

- Pojeo sam samo jedan sladoled na kugle, nije mi se svidio pa više nisam ni uzimao - odgovorio je Sven.

U komentarima su mnogi krenuli dijeliti i svoja iskustva.

Foto: Instagram/svenky_it_is

- Evo primjer, okolica Zadra, dvoje ljudi, 5 dana, 1600 eura. Hotel, hrana i prijevoz - napisala je jedna pratiteljica.

Drugi su, pak, trošak proglasili sumanutim.

"Ovo je prestrašno. 1600 eura?!", "Suludo", "Za taj novac odletiš do Azije i imaš još za dva tjedna trošenja", "Znači jedna prosječna plaća za tjedan dana mora", "153 eura dnevno? Neka, hvala", neki su od komentara.

