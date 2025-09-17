Kako je otkrio Svenky, svakodnevni izlasci i kave opasno 'podižu račun'
Influencer ljetovao na Korčuli pa otkrio koliko je potrošio: 'Za taj novac odletiš u Aziju', 'Suludo!'
Influencer Sven Kranželić, poznatiji kao Svenky, odlučio je na Instagramu ogoliti realne troškove ljetovanja na Jadranu, i to odmora za dvoje ljudi koji je trajao osam dana. Kako kaže, cilj mu je bio prikazati tipičan godišnji bez luksuza, ali i bez pretjeranog stezanja remena.
Prva stanica bio je otok Mljet, gdje su proveli tri dana. Smještaj u apartmanu unutar granica Nacionalnog parka platili su 460 eura. Ulaznice za park stajale su ih još 50 eura, a isti iznos dali su i za najam dva električna bicikla, i to samo na pola dana, uz popust. Do tada su bili na 560 eura troška.
POGLEDAJTE VIDEO:
No, kako objašnjava Svenky, tek svakodnevni izlasci i kave opasno "podižu račun". Samo za ugostiteljske objekte i kafiće potrošili su 251 euro, dok su doručke kupovane u trgovini platili oko 17 eura. Neočekivano, stigao je i dodatni trošak. Sven je slučajno razbio umivaonik u apartmanu pa je morao izdvojiti 66 eura za naknadu štete. Sve zajedno, boravak na Mljetu koštao ih je 894 eura.
Nakon toga odmor su nastavili na Korčuli, gdje su četiri noći platili 340 eura smještaj. Većinom su kuhali kod kuće pa su u trgovinama ostavili 110 eura, dok su za kavu, sladolede i pekare potrošili samo 19 eura. Trajekt za dvije osobe i auto koštao ih je 62 eura, a ukupni put Zagreb, jug i natrag podrazumijevao je i dvije cisterne goriva (oko 120 eura) te cestarine od 50 eura.
Kad je sve zbrojio, Svenky je došao do iznosa od 1.595 eura za osmodnevni odmor.
- Sva sreća pa tu cifru na kraju dijelim s dva - našalio se u videu koji je izazvao gomilu reakcija.
Pratitelji su ostali podijeljeni. Dok su jedni šokirani cifrom, drugi pak ne vjeruju da je uspio tako malo potrošiti na sladolede.
- Kako!? Jedan sladoled dnevno? - pitao je jedan.
- Pojeo sam samo jedan sladoled na kugle, nije mi se svidio pa više nisam ni uzimao - odgovorio je Sven.
U komentarima su mnogi krenuli dijeliti i svoja iskustva.
- Evo primjer, okolica Zadra, dvoje ljudi, 5 dana, 1600 eura. Hotel, hrana i prijevoz - napisala je jedna pratiteljica.
Drugi su, pak, trošak proglasili sumanutim.
"Ovo je prestrašno. 1600 eura?!", "Suludo", "Za taj novac odletiš do Azije i imaš još za dva tjedna trošenja", "Znači jedna prosječna plaća za tjedan dana mora", "153 eura dnevno? Neka, hvala", neki su od komentara.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+