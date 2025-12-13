Žena javno osramotila stolara zbog loše izvedenih stepenica za 1600 eura! Video stepenica koje se raspadaju izazvao lavinu reakcija na mrežama, korisnici bijesni na majstora...
VIDEO Ovo su stepenice od 1.600€: 'Raspadaju se, a stolar je šokiran jer nisam zadovoljna'
Društvenim mrežama proširila se objava nezadovoljne žene koja je javno prozvala stolara zbog, kako tvrdi, izrazito loše izvedenih radova na drvenim stepenicama za koje je platila 1600 eura. Stepenice prikazane u videu djeluju strmo, neujednačeno obrađeno, a prema tvrdnjama vlasnice – počele su se raspadati već nakon deset dana.
- 1600 e plaćene! 10 dana one se raspadaju, ni to nije problem nego su stolari iznenađeni mojim nezadovoljstvom. Evo slobodno branite lik i djelo stolara. Moja jedina greška je što sam ja ovo sve platila - napisala je.
Objava je izazvala lavinu reakcija korisnika iz cijele regije, a komentari su mahom bili oštri i upućeni majstorima.
„Nažalost, danas je premija naći dobrog i poštenog majstora.“
„Objavi ime i prezime majstora na sve društvene mreže!“
„Ovo je užas!“
„Zovi policiju, to je cirkus od posla!“
Snimka se i dalje ubrzano dijeli, a mnogi korisnici savjetuju ženi da potraži povrat novca ili stručno mišljenje o izvedbi radova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+