Obavijesti

Viral

Komentari 1
'cirkus od posla!'

VIDEO Ovo su stepenice od 1.600€: 'Raspadaju se, a stolar je šokiran jer nisam zadovoljna'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Ovo su stepenice od 1.600€: 'Raspadaju se, a stolar je šokiran jer nisam zadovoljna'
Foto: Facebook

Žena javno osramotila stolara zbog loše izvedenih stepenica za 1600 eura! Video stepenica koje se raspadaju izazvao lavinu reakcija na mrežama, korisnici bijesni na majstora...

Društvenim mrežama proširila se objava nezadovoljne žene koja je javno prozvala stolara zbog, kako tvrdi, izrazito loše izvedenih radova na drvenim stepenicama za koje je platila 1600 eura. Stepenice prikazane u videu djeluju strmo, neujednačeno obrađeno, a prema tvrdnjama vlasnice – počele su se raspadati već nakon deset dana.

- 1600 e plaćene! 10 dana one se raspadaju, ni to nije problem nego su stolari iznenađeni mojim nezadovoljstvom. Evo slobodno branite lik i djelo stolara. Moja jedina greška je što sam ja ovo sve platila - napisala je.

Objava je izazvala lavinu reakcija korisnika iz cijele regije, a komentari su mahom bili oštri i upućeni majstorima.

„Nažalost, danas je premija naći dobrog i poštenog majstora.“

„Objavi ime i prezime majstora na sve društvene mreže!“

OTKRIĆE 24SATA Pokretne stepenice u Zagrebu ćemo platiti 218.000 eura više zbog greške?! Evo njihove cijene
Pokretne stepenice u Zagrebu ćemo platiti 218.000 eura više zbog greške?! Evo njihove cijene

„Ovo je užas!“

„Zovi policiju, to je cirkus od posla!“

Snimka se i dalje ubrzano dijeli, a mnogi korisnici savjetuju ženi da potraži povrat novca ili stručno mišljenje o izvedbi radova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Talijanka izazvala 'buru': 'Toliko sam lijepa da misle da nisam stvarna! To je ludost!'
PRETJERUJE ILI?

FOTO Talijanka izazvala 'buru': 'Toliko sam lijepa da misle da nisam stvarna! To je ludost!'

Ines Trocchia je talijanska manekenka i influencerica rođena 1994. godine u Napulju. Na društvenim mrežama je prati gotovo dva milijuna ljudi, a neki je optužuju da je 'previše lijepa' i ne vjeruju da je stvarna...
FOTO Sjećate se najzgodnije vozačice ZET-a? Teta Mraz je, pogledajte kako sad izgleda!
SVI JE FOTKAJU

FOTO Sjećate se najzgodnije vozačice ZET-a? Teta Mraz je, pogledajte kako sad izgleda!

Iva Ćavarović (27), nekad Pandžić, opet je 'uskočila' u kostim Tete Mraz. Vozi prepoznatljivi Veseli božićni tramvaj po Zagrebu. Svi je fotografiraju i mašu joj...
FOTO Zgodna vozačica tramvaja pokazala mamu. I ona je u odori ZET-a: 'Opa, pa kao sestre ste!'
FOTKANJE PO ZAGREBU

FOTO Zgodna vozačica tramvaja pokazala mamu. I ona je u odori ZET-a: 'Opa, pa kao sestre ste!'

ZET-ovka Iva Ćavarović (27) plijeni pažnju građana Zagreba u božićnom tramvaju. Odjevena je u kostim Tete Mraz...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025