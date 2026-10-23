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INFLUENCER NA SUDU Hvalio se kako je ulovio veliku bijelu psinu: 'Strašno, zaštićena je!'

Piše 24sata,
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INFLUENCER NA SUDU Hvalio se kako je ulovio veliku bijelu psinu: 'Strašno, zaštićena je!'
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Foto: Facebook
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Na suđenju je sudac bio prilično strog te mu je naredio da odmah ukloni sve videozapise i fotografije s morskim psom sa svojih profila na društvenim mrežama

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Američki influencer našao se u velikim problemima nakon što se na društvenim mrežama pohvalio ilegalnim ulovom velike bijele psine. Zbog lova na zaštićenu vrstu i okrutnosti prema životinjama završio je pred sudom, a određena mu je i visoka jamčevina.

Christopher Stefanou, tridesetogodišnjak iz Massapeque koji se na internetu predstavlja kao "LI Sharkman", prešao je granicu u svojoj potrazi za lajkovima. U listopadu 2025. godine proveo je dane na istočnoj obali Cape Coda sa svojom ekipom i europskim poslovnim partnerom, ciljano loveći veliku bijelu psinu, piše NY Post.

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Za lov je koristio potpuno ilegalnu opremu, uključujući dron, pomoću koje je uspio uhvatiti i izvući morskog psa na plažu. Radilo se o zaštićenoj velikoj bijeloj psini s nadimkom Aaron, koja je već bila označena i pod budnim nadzorom lokalnih pomorskih organizacija u Massachusettsu.

Vlasti su za ovaj prekršaj saznale tek nakon što je influencer objavio video na internetu. Na snimci se vidi kako Stefanou i njegova ekipa slave i fotografiraju se s nesretnom životinjom prije nego što su je konačno pustili natrag u more. Područje oko Cape Coda inače je strogo zabranjeno za korištenje opreme namijenjene lovu na velike ribe, pa je video brzo privukao pažnju policije.

Foto: Facebook

Njegov nezakoniti potez došao je na naplatu kada je u srijedu zaradio hrpu optužbi. Tužitelji su ga optužili za okrutnost prema životinjama, zabranjeni ribolov, mehaničko postavljanje mamaca i posjedovanje zaštićene vrste.  'Strašno, zaštićena je!', pisali su mu i po društvenim mrežama.

Na suđenju je sudac bio prilično strog te mu je naredio da odmah ukloni sve videozapise i fotografije s morskim psom sa svojih profila na društvenim mrežama. Uz to, tridesetogodišnjak je morao odmah predati svoju ribolovnu dozvolu nadležnim službama.

Izrečena mu je i neobična mjera zabrane ulaska u saveznu državu Massachusetts. Njegova jamčevina postavljena je na 10 tisuća USD, a iduće pojavljivanje na sudu zakazano je za 11. prosinca.

Foto: Facebook

Slučaj američkog influencera samo je još jedan pokazatelj opasnog trenda u kojem pojedinci zanemaruju zakone radi popularnosti na internetu. Društvene mreže poput TikToka i Instagrama često služe kao platforme gdje se ljudi hvale bliskim susretima s divljim životinjama, zaboravljajući da se radi o zaštićenim vrstama čije je uznemiravanje strogo kažnjivo.

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