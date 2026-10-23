Na suđenju je sudac bio prilično strog te mu je naredio da odmah ukloni sve videozapise i fotografije s morskim psom sa svojih profila na društvenim mrežama
INFLUENCER NA SUDU Hvalio se kako je ulovio veliku bijelu psinu: 'Strašno, zaštićena je!'
Američki influencer našao se u velikim problemima nakon što se na društvenim mrežama pohvalio ilegalnim ulovom velike bijele psine. Zbog lova na zaštićenu vrstu i okrutnosti prema životinjama završio je pred sudom, a određena mu je i visoka jamčevina.
Christopher Stefanou, tridesetogodišnjak iz Massapeque koji se na internetu predstavlja kao "LI Sharkman", prešao je granicu u svojoj potrazi za lajkovima. U listopadu 2025. godine proveo je dane na istočnoj obali Cape Coda sa svojom ekipom i europskim poslovnim partnerom, ciljano loveći veliku bijelu psinu, piše NY Post.
Za lov je koristio potpuno ilegalnu opremu, uključujući dron, pomoću koje je uspio uhvatiti i izvući morskog psa na plažu. Radilo se o zaštićenoj velikoj bijeloj psini s nadimkom Aaron, koja je već bila označena i pod budnim nadzorom lokalnih pomorskih organizacija u Massachusettsu.
Vlasti su za ovaj prekršaj saznale tek nakon što je influencer objavio video na internetu. Na snimci se vidi kako Stefanou i njegova ekipa slave i fotografiraju se s nesretnom životinjom prije nego što su je konačno pustili natrag u more. Područje oko Cape Coda inače je strogo zabranjeno za korištenje opreme namijenjene lovu na velike ribe, pa je video brzo privukao pažnju policije.
Njegov nezakoniti potez došao je na naplatu kada je u srijedu zaradio hrpu optužbi. Tužitelji su ga optužili za okrutnost prema životinjama, zabranjeni ribolov, mehaničko postavljanje mamaca i posjedovanje zaštićene vrste. 'Strašno, zaštićena je!', pisali su mu i po društvenim mrežama.
Na suđenju je sudac bio prilično strog te mu je naredio da odmah ukloni sve videozapise i fotografije s morskim psom sa svojih profila na društvenim mrežama. Uz to, tridesetogodišnjak je morao odmah predati svoju ribolovnu dozvolu nadležnim službama.
Izrečena mu je i neobična mjera zabrane ulaska u saveznu državu Massachusetts. Njegova jamčevina postavljena je na 10 tisuća USD, a iduće pojavljivanje na sudu zakazano je za 11. prosinca.
Slučaj američkog influencera samo je još jedan pokazatelj opasnog trenda u kojem pojedinci zanemaruju zakone radi popularnosti na internetu. Društvene mreže poput TikToka i Instagrama često služe kao platforme gdje se ljudi hvale bliskim susretima s divljim životinjama, zaboravljajući da se radi o zaštićenim vrstama čije je uznemiravanje strogo kažnjivo.
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