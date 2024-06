Ispovijest očajne supruge: Muž i ja nismo vodili ljubav 2 godine! Ove četiri riječi su me dotukle...

Ovog vikenda sam doznala kako više nisam privlačna svojem mužu. I da to traje već dvije godine! Sve mi je rekao u lice. Kazao je da je to zato jer sam se udebljala. U posljednje dvije godine seksali smo se samo jednom! Dotuklo me kad mi je kazao da mu više nisam privlačna, započela je na jednom forumu za majke svoju ispovijest anonimna Britanka.

Kaže kako je posljednjih godina imala problema s fizičkim i psihičkim zdravljem, što je njezinom suprugu, kako je kazao, neprivlačno.

- Prije mi je lagao da je on taj koji ne želi seks, kako sam ja privlačna, kako nije u meni problem. Prestali smo se i maziti na kauču, osjećam kao i da mi nije bio emocionalna podrška tijekom teškog perioda. Osjećam se slomljeno jer mi je lagao - napisala je ova dama.

Njihov seksualni život počeo je patiti nakon što je rodila dijete, a sad više nije sigurna da ona i suprug imaju zajedničku budućnost.

- Te riječi "Više mi nisi privlačna" su me uništile. Ne znam što da radim - pojadala se na NetMumsu ova dama, piše Daily Star.

Brojne korisnice foruma odmah su se javile s porukama podrške.

"Muškarci misle da žene odmah nakon poroda mogu izgledati savršeno", "Bez uvrede, ali muž ti je idiot", "A on je sigurno nekakav ljepotan? Pripazi da ne šara sa strane", pisale su joj druge dame..