Ima 33 godine i djevica je: Bit ću s onim tko ispuni ovih 10 uvjeta

Žena koja je s 33 godine još djevica otkrila je svojih '10 zapovijedi' za savršeni spoj - te će ostati sama i u celibatu dok ne pronađe udvarača koji ispunjava njezine zahtjeve. Danyelle Noble kaže da je uvijek bila sretna sama i unatoč tome što želi vezu, nije spremna pristati na bilo koga, čak ni na vezu za jednu noć.

Plesačica iz Floride ima popis zahtjeva koje bi njezin idealan muškarac trebao ispuniti prije nego što pristane na vezu.

- On mora biti obiteljski orijentiran, iskren, dobrodušan, visok, fit, voljeti putovanja, voljeti biti vani, odvažan, da nije prije bio oženjen, humorističan, stabilan i da me poštuje - objasnila je, piše The Sun.

- Nekada me bilo sram reći ljudima pa bih samo lagala i rekla da nisam djevica, ali shvatila sam da nema ništa loše u tome i da mnogi muškarci to zapravo poštuju - dodala je.

Danyelle je ispričala kako je tijekom odrastanja nikad nisu zanimali izlasci i uvijek je bila usredotočena na učenje, a ne na brigu hoće li pronaći spoj.

Ni dečki u školi nikada je nisu pozvali na spojeve. Objasnila je da s vremenom sve više odbacuje pomisao na bilo kakvu vezu jer ne želi nešto besmisleno.

Stoga je kao mlađa osmislila desetogodišnji plan koji je uključivao brak i rađanje djece u sljedećem desetljeću, ali plan joj je propao kada je shvatila da se ne želi zadovoljiti bilo kim.

Plesačica je sada u potrazi za svojom savršenom osobom koja dijeli iste vrijednosti kao i ona i želi iste stvari od života te odbija sve muškarce, dok ne zadovolji svoje standarde.

Otkrila je kako nije tip osobe koja bi se intimizirala s nekim nakon nekoliko spojeva i želi se uvjeriti da ta veza ima potencijala.

- Jako sam izbirljiva, znam što želim. Imam visoke standarde i ne petljam se s bilo kim. Mnogi moji prijatelji koriste aplikacije za spojeve i idu kući s tipom prve večeri, ali to jednostavno nisam ja - objasnila je.

- Nisam netko tko ide s nekim na spoj i odlazi odmah u krevet. U godinama sam kada znam da će to vrijediti, kada nađem pravu osobu - izjavila je.

- Tako dugo nisam imala dečka, već sam se navikla i naučila puno o sebi - dodaje Danyelle.

Kad nekoga upozna, odmah je iskrena o svojim neobičnim zahtjevima.

- Dečkima odmah kažem na prvom spoju i ako im smeta, onda odem. Ako ne, onda ću vidjeti kako će proći ostali spojevi - kaže.

- Ne želim završiti s nekim od koga ću se kasnije razvesti, kao što su se moji roditelji razveli prije oko 10 godina. Mislim da je to stvarno utjecalo na to što sam sama. Iskreno, ponekad mislim da mi je bolje da sam sama jer si sve mogu priuštiti. Ne treba mi netko da me veže - objasnila je.

Iako Danyelle priznaje da je vrlo sretna što je sama, nada se da će jednog dana pronaći nekoga tko će zadovoljiti njezine potrebe.

- Želim se smiriti, biti sigurna da kad pronađem svoju osobu da ima iste vrijednosti kao ja, da zna što želi u životu i da radi sve one zabavne stvari koje ja želim raditi - izjavila je.

- Najduža veza koju sam imala trajala je tri izlaska - rekla je.

- Čak sam razmišljala javiti se u emisije za spojeve jer ponekad ljudi tamo pronađu ljubav. Osjećam se kao da je moj čovjek u drugoj zemlji, a ne tu, u Americi. No, znam da Bog ima plan. Nastavit ću raditi sve što volim. A kad ta osoba naiđe, kliknut ćemo, i on će biti taj, i bit će mi tako drago što sam toliko dugo čekala da nađem svog čovjeka - zaključila je Danyelle.