'Gologuza' je kupovala hamby u Australiji, a ne na Mallorci...

Njemački Bild je nedavno objavio fotografiju djevojka za koju su pisali da je snimljena na Mallorci kako kupuje hamburger. No u četvrtak navečer su objavili ispriku.

- Redakciji je fotografija predstavljena kao da je nedavno snimljena. No izgleda da je fotografija nastala 2015. godine i to u Australiji. Redakcija Bilda je "pala" na lažnu priču. To nam se nije smjelo dogoditi te molimo čitateljice i čitatelje za ispriku - objavio je Bild.