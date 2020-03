'Ja sam dečko iz rupe, zaspao sam, svi su otišli i zaključali...'

Znate, nije mi baš bilo svejedno, počeo je priču Zagrepčanin koji je u četvrtak ostao zaključan ispod zemlje u Zagrebu.

Sa prijateljima je otišao u sklonište gdje su si sve složili za svirku i probe.

Prvi je put bio tamo, a nakon druženja je zaspao.

- Zaspao sam i prostor je velik, ne čudi me da netko nije skužio da mene nema. Otišli su doma i zaključali su me, kad sam se probudio, vidio sam tunel i došao do nekih vrata - ispričao nam je mladić.

Tamo je udarao čekićem po vratima u nadi da će ga netko čuti. U to vrijeme čovjek je prolazio tim dijelom, čuo ga je i nazvao policiju. Kad su policajci stigli, mladić im je sve ispričao. Nisu odmah htjeli razbijati vrata, nazvali su njegove prijatelje da otključaju vrata.

- Samo se jedna prijatelj javio i mislio je da je neka zezancija te poklopio, ostali se nisu javili pa su morali doći vatrogasci i otvoriti vrata - dodao je Zagrepčanin i potvrdio nam da nije ozlijeđen, ali da ga je malo zezala alergija.

Sve je, na sreću, dobro završilo.