Jackpot im je uništio živote: Sav je novac otišao na drogu, žene i alkohol. Moj diler je sad bogat

Puno ljudi voli odigrati loto igre. S par kuna do milijuna, mame nas reklame s TV-a svakodnevno, što očito pali, jer lutrija je izdržala kladionice, casina i invaziju ostalih igrača na sreću... Većina nas, ako već 'igramo', iz tjedna u tjedan ponavljamo brojeve za koje mislimo da će nam donijeti sreću i bogatstvo.

Sigurno ste, ako već sudjelujete u ovim igrama, razmišljali i što biste napravili s pustim milijunima koje ste osvojili. Neki govore da bi nastavili raditi, drugi bi uložila u nekretnine, treći otišli u penziju, četvrti proputovali svijet... Opcija je puno, ali dobitnika je malo. Pa će kod većine nas to ostati zauvijek u kategoriji fantazije.

No rijetkima se posreći da uzmu jackpot i preko noći od ničega dođu do bogatstva koje djeluje da ga je nemoguće potrošiti za vrijeme jednog života. Ali dio njih nauči da je to itekako moguće...

- Novac mijenja ljude - popularna je izreka, koja svakako ima svoje uporište.

Ljudima iz nastavka teksta milijuni jesu promijenili novac, ali samo na gore...

Michael Carroll

Te 2002. godine ovaj je tad 19-godišnji Britanac osvojio glavni zgoditak na nacionalnoj lutriji: nevjerojatnih deset milijuna funti! U to vrijeme je radio kao smetlar, a svaku njegovu kretnju kontrolirala je policija preko elektronskog uređaja oko njegova gležnja zbog prijašnjih problema sa zakonom. U tom trenutku Michael je mogao birati.

Bezbrižan i lagodan ostatak života sa svim luksuzima koje ovaj svijet nudi, ali u umjerenim količinama, ili višegodišnji suludi party pa dokle ide ide. Odabrao je drugu opciju. Sav novac je spiskao na prostitutke, skupe automobile, drogu, nakit i alkohol. Trebalo mu je ravno deset godina da potroši sav novac i 2012. je proglasio bankrot. Kasnije je postao soboslikar.

- Moj diler ima puno više mojeg novca od mene, ali za ničim ne žalim - rekao je prije koju godinu britanskim medijima.

Callie Rogers

Mladost, ludost, glupost... Kao i Michael, ni Callie nije znala što s pustim novcem kojeg je osvojila. Te 2003. godine imala je samo 16 godina kad je dobila dva milijuna funti. Novac je ubrzo nestao. Oko pola milijuna dala je i potrošila na obitelj i prijatelje, 300.000 je otišlo na kokain, 250.000 na odjeću, 20.000 na plastične operacije, a ostatak je, da citiramo velikog Georga Besta 'spiskala na gluposti'.

- Nisam se znala nositi s tim pritiskom. Postala sam depresivna i razmišljala sam o samoubojstvu. Nisam više znala tko su mi prijatelji. Danas sam puno sretnija. Imam posao, majka sam troje djece i život mi je puno ljepši - rekla je jednom prilikom gospođa Rogers.

John McGuiness

Godine 1997. ovaj je radnik u bolnici na nacionalnoj lutriji osvojio deset milijuna funti. Za razliku od Michaela i Callie, on se nije odao porocima. Dio novca je donirao u humanitarne svrhe, još više je podijelio s obitelji i prijateljima, a sebe je počastio s nekoliko jurilica. A onda je njegov omiljeni nogometni klub Livingston došao u velike financijske probleme. John ga je odlučio spasiti. Uložio je gotovo polovinu osvojenog iznosa, ali nije uspjelo. Od uloženog novca naplatili su se svi kojima je klub dugovao, a siroti i dobri John je bankrotirao.

Jane Parker

Sa samo 17 godina, dok je radila slabo plaćeni posao (za britanske prilike) u kafiću, Jane Parker je shvatila da je osvojila milijun funti!

-. Mislila sam da će mi život postati deset puta bolji, ali on je zapravo postao deset puta gori. Imam materijalne stvari, ali moj život je pust i tužan. Ne znam koja mi je svrha u životu. Mislim da bi mi život bio puno bolji da nikad nisam osvojila taj novac - govori Jane.

Colin i Christine Weir

Ovaj je bračni par u 50-im godinama 2011. osvojio najveći dobitak u povijesti Engleske. Sretni brojevi donijeli su im više od 1,2 milijarde kuna i tako su osigurali sebe, ali i idućih nekoliko generacija.

Bili su slobodni da rade što god žele. A očito su se željeli svađati. Jer nekoliko godina nakon slavlja, par se rastao i novac su podijelili. Do svoje smrti 2019. godine Colin je stigao potrošiti gotovo polovicu od svojih pola milijarde kuna. Donirao je omiljenom nogometnom klubu "Patric Thistle", davao je novac u razne humanitarne udruge, osigurao je lagodan život prijateljima, novčanim donacijama je podržavao svoju političku stranku...

Uglavnom, par je bio u braku 38 godina, a onda ih je jackpot rastavio... Brzo nakon rastave John je preminuo.

Mark Goodram i Joe Watson

Dvojac kriminalaca nabavio je podatke s tuđih kreditnih kartica, s ukradenim novcem je kupovao sve i svašta, pa tako i jednom prilikom lutrija-listić. I, nevjerojatno, osvojili su četiri milijuna funti. Prije nego što su uopće otišli podignuti dobitak počela je suluda četverodnevna zabava ispunjena svim porocima, ali kad su došli po isplatu, to im nije uspjelo. Valjda su mislili da će im službenici uručiti iznos u kešu, jer nisu imali kreditne kartice na koje im se iznos može isplatiti, što je djelatniku bilo sumnjivo. U sve se uključila policija i umjesto četiri milijuna funti dobili su po 18 mjeseci u zatvoru.

No nekad lutrija i nagradi kriminalce. Pa za kraj ostavljamo slučaj silovatelja kojemu je lutrija donijela milijune...

Iorworth Hoare

Ovaj je Britanac bio iza rešetaka od 1973. godine zbog više silovanja i pokušaja silovanja. Tamo 2003. godine, kad je 'nagrađen' vikendom na slobodi, ušetao je u jednu trgovinu i kupio je listić za lutriju. Ispostavilo se da je to dobitni listić i osuđeni silovatelj bio je bogatiji za 7,5 mil. funti. No nije ih mogao još trošiti.

Morao je ostati u zatvoru još 10-ak mjeseci, što mu nije bio nikakav problem jer je znao da ga čeka život pun luksuza vani. Bez dijela je novca je ostao kad je sud odlučio da ga njegove žrtve mogu tužiti za odštetu, ali nekoliko milijuna je 'preživjelo' te sudske postupke. Čovjek, koji je zbog gnjusnih zločina proveo više od 30 godina iza rešetaka, nastavio je biti problematičan, a kod nekoliko policijskih intervencija vrijeđao je službenik vičući im "da su nitko i ništa i da ih može kupiti..."

Nakon ovog slučaja, ali i slučaja Edwarda Puntama, Britanca osuđenog za silovanje koji je na prevaru unovčio listić, civilne grupe traže da se osuđenicima zabrane igre na sreću, što je dosta teško izvedivo, jer uvijek mogu naći nekoga drugoga da za njih isplati dobitak...