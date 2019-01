Jakna TV voditeljice apsolutni hit: 'Je li to raketa ili - penis?'

Još 2015. godine gledateljima australskog Studija 10 bilo je pomalo teško pratiti vijesti zbog pomalo neobičnog izbora odjeće TV voditeljice Natarsha Belling. Naime, Belling je nosila sako čiji je izrez oko vrata falusoidnog oblika, pa je jakna ubrzo postala hit na Redditu i Facebooku.

Odmah su je prozvali 'penis jakna', a očekivano, korisnici društvenih mreža dali su si oduška.

Jedan se pitao treba li se praviti da vidi raketu, a drugi je iskomentirao da više nikome neće pasti na pamet da je odjene.

No čini se da je pogriješio.

#penisjacket lives on!!!! 😂 I still find this hilarious! https://t.co/S8XPFCvo7E

'Penis jakna' se ponovno pojavila, a ovaj put je istu takvu zelenu u srijedu obukla TV voditeljica australskog Kanala 9 Samantha Heathwood.

I know im immature but this cracks me up!! #penisjacket https://t.co/jPAJqbX187