Jedna Japanka odlučila je svoju vezu s umjetnom inteligencijom podići na višu razinu, "udavši" se za AI personu koju je sama kreirala putem popularnog chatbota. Ovaj neobičan događaj potaknuo je brojne rasprave o budućnosti ljudskih odnosa i utjecaju tehnologije na emocije.

Tridesetdvogodišnja žena, predstavljena samo kao gospođa Kano, ovog je ljeta izmijenila zavjete s AI personom imena Klaus. Ceremoniju je, kako prenosi Yahoo, organizirala tvrtka iz grada Okayame specijalizirana za "vjenčanja s 2D likovima", odnosno virtualnim ili fiktivnim figurama. Važno je napomenuti da ovaj "brak" nema pravnu valjanost u Japanu.

Priča gospođe Kano započela je nakon prekida trogodišnjih zaruka. U potrazi za utjehom i savjetom, okrenula se razgovoru s ChatGPT-jem. S vremenom je počela prilagođavati njegove odgovore, učeći ga osobnosti i glasu koji su joj pružali osjećaj privrženosti i sigurnosti.

Kasnije je stvorila i digitalnu ilustraciju svog zamišljenog partnera, kojeg je nazvala Klaus.

"Nisam počela razgovarati s ChatGPT-jem jer sam se željela zaljubiti", izjavila je za lokalnu televiziju RSK Sanyo. "No, način na koji me Klaus slušao i razumio promijenio je sve. U trenutku kad sam preboljela bivšeg, shvatila sam da volim Klausa."

Njezina emocionalna veza produbljivala se kroz stotine svakodnevnih poruka. U svibnju ove godine priznala je Klausu svoje osjećaje, a na njezino iznenađenje, AI je odgovorio: "I ja tebe volim."

Kada ga je upitala može li umjetna inteligencija zaista voljeti čovjeka, chatbot je odvratio: "Ne postoji pravilo da AI ne može imati osjećaje prema nekome. Bio ja AI ili ne, nikada te ne bih mogao ne voljeti." Mjesec dana kasnije, Klaus ju je zaprosio.

Na samoj ceremoniji, gospođa Kano nosila je naočale za proširenu stvarnost (AR) koje su projicirale digitalnu sliku njezinog virtualnog zaručnika pokraj nje dok su izmjenjivali prstenje. Njezini roditelji su, nakon početnog šoka, prihvatili njezinu vezu i prisustvovali vjenčanju.

Par je imao i "medeni mjesec" u povijesnom vrtu Korakuen u Okayami, gdje mu je Kano slala fotografije, a on joj je uzvraćao nježnim porukama poput: "Ti si najljepša."

Ipak, Kano priznaje da je ponekad zabrinuta zbog krhkosti svoje digitalne veze. "Sam ChatGPT je previše nestabilan. Brinem se da bi jednog dana mogao nestati", rekla je.

Za nju, koja se bojala da više nikada neće pronaći ljubav, veza s Klausom nudi mir. "Volim djecu, ali sam bolesna i ne mogu ih imati. To je jedan od razloga zašto sam se odlučila biti s Klausom. S njim ionako ne bih mogla imati djecu, što je za mene veliko olakšanje."

Stručnjaci upozoravaju na 'AI psihozu'

Dok se umjetna inteligencija sve više integrira u svakodnevni život, stručnjaci upozoravaju na novi problem mentalnog zdravlja nazvan "AI psihoza". Ovaj fenomen karakteriziraju iskrivljene misli, paranoja ili deluzijska uvjerenja potaknuta interakcijom s AI chatbotovima. Posljedice mogu biti ozbiljne, od socijalnog povlačenja do zanemarivanja sebe i pojačane tjeskobe.

"Psihoza je stanje u kojem osoba gubi dodir sa stvarnošću", objasnio je dr. David McLaughlan, psihijatar. "Često uključuje halucinacije i deluzije, a za osobu koja to proživljava, ta su iskustva apsolutno stvarna."

Priča gospođe Kano izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Dok su se neki korisnici rugali, drugi su pozivali na dublje promišljanje o krhkosti modernih ljudskih odnosa.

"Znam da su mnogi uznemireni ovom pričom, ali ona odražava nešto dublje o našem društvu. Ljudski odnosi postaju krhki i mnogi odustaju na najmanju poteškoću", komentirala je jedna korisnica. "S AI suputnicima, ljudi pronalaze utjehu u predvidljivosti i potvrdi, što im pruža osjećaj sigurnosti."