Je li petak 13. stvarno opasan? Statistika otkriva pravu istinu

Petak 13.? Dobar razlog da ne izađete iz kuće i zabarikadirate se u krevetu. Ili je to ipak samo praznovjerje? Ovo je 13 zanimljivih činjenica, prenosi ih RTL.de.

1. Više nesreća na petak 13.? Statistike pokazuju da taj datum nije nesretan dan

Analiza ADAC-a (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - Opći njemački automobilski klub) o broju nesreća od siječnja 2004. do 2016. pokazuje da je u danima koji su padali na petak 13. bilo samo neznatno više nesreća s ozlijeđenima nego ostalim petcima. Tijekom svih petaka u tih dvanaest analiziranih godina događalo se u prosjeku 991 nesreća s ozlijeđenima. Na 23 petka koji su padali na 13. u prosjeku je zabilježeno 995 nesreća.

I 2021. ADAC potvrđuje: "Ne postoji odlučujuća razlika u odnosu na druge petke u godini", navodi se na njihovoj web-stranici. To znači: "Praznovjerje, loša predosjećanja ili strahovi vezani uz petak 13. - barem kada je riječ o broju prometnih nesreća - neutemeljeni su."

Čak i 2026. statistike osiguravajućih društava pokazuju da se na petak 13. ne događa automatski više nesreća. Prema statistici osiguranja, koja promatra štete u posljednjih 20 godina, petak 13. u usporedbi s drugim radnim danima nije opasniji, nego čak bezopasniji! Osiguranje je u prosjeku zabilježilo 3.209 šteta na tim navodnim nesretnim danima. Na svim ostalim petcima prosjek je bio 195 šteta više!

2. Religijsko podrijetlo? "Nesretni" broj 13 pojavljuje se i u Bibliji

Naznaka nesreće u kombinaciji petka i broja 13 postoji već i u Bibliji: prema Svetom pismu na Posljednjoj večeri bilo je 13 osoba - Isus i njegovih dvanaest učenika. Jedan od njih, Juda, izdao ga je. Zbog toga je Isus u petak razapet. Na to podsjeća kršćanski Veliki petak.

3. Sretan dan umjesto nesretnog? U ovim zemljama 13 se smatra sretnim brojem

Jeste li znali? U nekim zemljama, primjerice u Kini i Italiji, broj 13 ne smatra se nesretnim nego sretnim brojem. Stoga ne čudi da mnogi 13. dan u mjesecu biraju kao svoj sretan dan!

U nekim zemljama španjolskog govornog područja petak uopće nije problem: ondje se nesretnim smatra utorak 13. Utorak na španjolskom znači "martes" i povezan je s bogom rata Aresom. Zbog toga se utorkom ne bi trebalo vjenčavati niti putovati.

4. Filmovi o petku 13. - je li horor-serijal kriv za praznovjerje?

Jedan film zaslužan je za širenje ovog praznovjerja: 1916. u kina je došao film "Petak 13." redatelja Richarda Oswalda - i dodatno povećao popularnost "prokletog dana". U filmu članovi jedne obitelji uvijek umiru na taj datum. Siguran znak nesreće.

Postoji i američki horor-filmski serijal "Petak 13.", koji je započeo prvim filmom 1980. godine. S dosad dvanaest nastavaka i jednim spin-offom riječ je o najdugovječnijem horor-filmskom serijalu u Hollywoodu.

5. Tri puta godišnje: kada je 2026. petak 13.?

Petak 13. dogodio se 2019., 2020., 2023. i 2024. čak dvaput. Godine 2025. mogli smo odahnuti jer je bio samo jedan "nesretan dan". Ove godine je drukčije! Jer 2026. nema samo jedan ili dva petka koji padaju na 13., nego čak tri – i to na ove datume:

Petak 13. – 13. veljače 2026.

Petak 13. – 13. ožujka 2026.

Petak 13. – 13. studenoga 2026.

6. Više posjeta bolnici na petak 13.?

U jednoj njemačkoj studiji objavljenoj u časopisu "World Journal of Surgery" istraživači su proučavali povezanost između tog datuma, učestalosti posjeta hitnoj službi i gubitka krvi kod pacijenata. Analizirano je ukupno 3.281 dan u jednoj bolnici, od čega je 15 bilo petak 13. Istraživači nisu pronašli nikakvu povezanost.

7. Strah od petka 13.? Paraskavedekatriafobija stvarno postoji

Ono što zvuči kao bolest zapravo je pravi pojam koji opisuje ovaj fenomen: dok se praznovjerni strah od broja 13 naziva triskaidekafobija, strah od petka 13. nosi naziv paraskavedekatriafobija.

8. Taylor Swift i drugi: ove su poznate osobe rođene 13. u mjesecu

Nesretan dan ne donosi uvijek nesreću: vrlo uspješne blizanke Mary-Kate i Ashley Olsen rođene su u petak 13., 13. lipnja 1986. Isto kao i zvijezda serije "2 Broke Girls" Kate Dennings. I glumica Julia Louis-Dreyfus (13. siječnja 1961.) te njezin kolega Steve Buscemi (13. prosinca 1957.) rođeni su na taj datum.

Vjerojatno najpoznatija "predstavnica" broja 13 je pop-zvijezda Taylor Swift. Umjesto da se boji navodno nesretnog broja, ona ga je jednostavno pretvorila u svoju sretnu brojku. Naime: rođena je 13. prosinca 1989., a na jedan petak 13. napunila je 13 godina. I na svojim koncertima ili u pjesmama broj 13 često ima važnu ulogu.

9. Smak svijeta na petak 13.?

Na jedan petak 13., u travnju 2029., veliki asteroid nazvan „Bog kaosa“ trebao bi proći vrlo blizu Zemlje – toliko blizu da bi ga se s kontinenta Europe, Afrike i Azije moglo vidjeti teleskopom. Hoće li se to doista dogoditi? U svakom slučaju, još imamo dobre tri godine …

10. I u bajkama je broj 13 značio nesreću

Ne donosi nesreću samo petak 13., nego i trinaesta vila može biti znak tragedije. Primjerice za jadnu Trnoružicu: roditelji su pozvali samo dvanaest vila, a trinaesta se zbog toga naljutila i bacila čaroliju na dijete - pa je Trnoružica morala spavati 100 godina.

11. Crne mačke morale su nositi zvono na petak 13.

Genijalno ili suludo? Stanovnici grada Lick u američkoj saveznoj državi Indiana navodno su bili toliko praznovjerni da je gradska uprava 1930-ih donijela posebnu uredbu: na petak 13. svaka crna mačka u gradu morala je najmanje 24 sata nositi zvono oko vrata kako bi se stanovnici mogli na vrijeme skloniti od nesreće. Još od srednjeg vijeka mnogi ljudi vjeruju da crna mačka koja dolazi s desne strane donosi nesreću.

12. Gospodarska šteta ako na petak 13. nitko ne bi radio

Kako je pokazala jedna američka studija iz 2003., između 17 i 21 milijun Amerikanaca pati od straha od petka 13. „Stress Management Center and Phobia Institute“ u Ashevilleu u američkoj saveznoj državi Sjevernoj Karolini procijenio je ekonomsku štetu koja bi nastala kada ljudi zbog straha od tog datuma ne bi išli na posao, ne bi letjeli, odgađali poslovne obveze ili čak uopće ne bi ustajali iz kreveta. Procijenjeni iznos: 800 do 900 milijuna američkih dolara po jednom nesretnom danu.

13. Taj broj je "đavolji tucet"

Još od srednjeg vijeka broj 13 poznat je kao "đavolji tucet". Naime, dan i noć imaju po dvanaest sati, godina ima dvanaest mjeseci, u Bibliji postoji dvanaest apostola, a u grčkoj i rimskoj mitologiji po dvanaest bogova. To se smatra skladnim - a 13 je jednostavno jedan previše.