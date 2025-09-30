Obavijesti

Jeste li i vi nešto slučajno bacili u kontejner? Ljudi upadaju u njih, a zovu se vatrogasci...

Direktor Čistoće kaže da je važno da građani u takvim situacijama ne pokušavaju sami dohvatiti predmete, kako ne bi došlo do nesreća...

Splitski vatrogasci u ponedjeljak su u 15 sati iz polu-podzemnog kontejnera u Plokitama izvlačili novčanik. Ali to nije jedini slučaj... 

Stariji muškarac prošlog tjedna je upao u podzemni kontejner na križanju Ulice Domovinskog rata i Ulice Mike Tripala u Splitu.

- Ljudi nam najčešće javljaju da su izgubili ključeve, ali znalo se dogoditi i da su jednoj gospođi ispale novčanice dok je pokušavala nešto ubaciti ili dohvatiti - rekao je Andrija Čaljkušić, direktor Čistoće, za Slobodnu Dalmaciju. Kada dođe do takvih situacija građani se prvo jave tvrtki.

- Kada nas kontaktiraju, obavljamo pretragu kontejnera, što je zapravo vrlo zahtjevno. Potraga često zahtijeva pražnjenje kompletnog spremnika odmah pored mjesta događaja, jer inače ne bismo mogli doći do predmeta koji su upali unutra - pojašnjava Čaljkušić.

Direktor dodaje da je važno da građani u takvim situacijama ne pokušavaju sami dohvatiti predmete, kako ne bi došlo do nesreća poput one u ponedjeljak.

- Naši djelatnici su za to obučeni i imaju sigurnosnu opremu, a cilj nam je da predmeti budu vraćeni vlasnicima, a pritom nitko ne bude ozlijeđen - zaključio je.

