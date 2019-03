Kad piješ ne plovi: Kapetan se teretnim brodom zabio u most!

Pijani ruski kapetan vozio je u srijedu teretni brod te se sudario s mostom u Južnoj Koreji. Nitko nije ozlijeđen. Brod je udario u most vrijedan 500 milijardi dolara i drugi je po veličini u Južnoj Koreji. Dio mosta je jedno vrijeme bio zatvoren. Prema nalazima krvi kapetan je imao tri puta više alkohola nego je to dozvoljeno. Daily Mail piše da je brod 40 minuta prije "naleta" na most udario u usidreni kruzer.