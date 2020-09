Kad se Luka iz škole vrati doma s Filipovom maskom koju je ovaj posudio od Marka...

Vjerujemo da će biti situacija u kojima će učitelji biti na rubu živaca unatoč tome što imaju konjske živce, ali prebrodit ćemo ih zajedno. Treba vremena da se i klinci i učitelji prilagode 'novom normalnom'

<p>Molim te, Petre, nemoj žvakati svoju masku. Ne, Josipa, ne smiješ puhati nos u masku. Filipe, nisi gusar, molim te skini masku s oka...</p><p>Ovo su vjerojatno samo neke od situacija s kojima će se prvi tjedan suočavati učitelji i učiteljice, profesori i profesorice, pedagozi i pedagogice. Od tih situacija neće biti izuzeti ni roditelji. Možda će biti najteže s klincima do 4. razreda osnovne, a možda baš s onima malo starijima koji već pokazuju svoj inat.</p><p>Iako su već imali dosta vremena da svoje klince upute i obrazuju oko važnosti zaštitnih maski u školama, neki to neće napraviti jer smatraju da je korona laž. Takvima treba poručiti da mogu oni misliti što žele, ali da pravila trebaju poštivati.</p><p>Ako ne smijemo u trgovinu bez maske, zašto bi smjeli u učionicu bez nje? Ima učitelja, nastavnika, profesora, učenika koji su rizična skupina i treba ih zaštititi. Prenemaganje s 'Moje dijete neće nositi masku' zaista nije empatično, a ni previše inteligentno.</p><h2><strong><em>Molim te, nemoj žvakati svoju masku.</em></strong></h2><h2><strong><em>Maska bi ti trebala biti na licu, ne na zatiljku.</em></strong></h2><h2><strong><em>Žao mi je što je unutrašnjost tvoje maske mokra, to se događa kad ližeš njenu unutrašnjost.</em></strong></h2><h2><strong><em>Ne kišite u masku da bi kasnije lizali šmrklje s nje. Evo maramice.</em></strong></h2><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1975273" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-36/vx.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2><strong><em>- Učiteljice, pala mi je maska na pod?<br/> - I što si napravio?<br/> - Ništa, stavio sam je nazad na lice.</em></strong></h2><h2><strong><em>Žao mi je što ste strgali elastičnu traku na svojoj maski jer ste htjeli vidjeti koliko se može rastezati. Sada je morate držati na licu rukama... ili iskoristiti ovaj selotejp.</em></strong></h2><h2><strong><em>Skinite masku s očiju i pripazite kamo hodate. Nije me briga imate li rengtenski vid.</em></strong></h2><h2><strong><em>Skinite masku s olovke i prestanite je vrtjeti.</em></strong></h2><h2><strong><em>Kako to misliš da si gablec htio pojesti kroz masku?</em></strong></h2><h2><strong><em>Nemojte se mijenjati za maske, nisu to sličice. Briga me ako je Anina bolja od tvoje.</em></strong></h2><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1975271" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-36/gfd.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2><strong><em>Djeco, nemojte uspoređivati vaše maske s maskama druge djece. Svaka maska je posebna i jedinstvena.</em></strong></h2><h2><strong><em>Nisi gusar, skini masku s oka.</em></strong></h2><h2><strong><em>Ne puši balon od žvakače gume dok nosiš masku.</em></strong></h2><h2><strong><em>Molim vas, ne koristite masku da biste kopali nos.</em></strong></h2><h2><strong><em>Ne, maska ti ne otežava posao, sve možeš napraviti na vrijeme.</em></strong></h2><h2><strong><em>Zašto je na tvojoj maski otisak cipele?</em></strong></h2><h2><strong><em>Tko stvara tu buku? </em></strong></h2><h2><strong><em>Žao mi je što ti smrdi vlastiti dah unutar maske, a da sljedeći put ne zaboraviš oprati zube?</em></strong></h2><h2><strong><em>Molim te, izvadi kolačiće iz maske. Nisi vjeverica i trebaš ih tamo čuvati za kasnije.</em></strong></h2><p>Vjerujemo da će biti situacija u kojima će učitelji biti na rubu živaca unatoč tome što imaju konjske živce, ali prebrodit ćemo ih zajedno.</p><p>Strpljivost je gorka, ali su mu plodovi slatki. Vjerujemo i kako će se i školski djelatnici, ali i djeca prilagoditi situaciji, nošenje maski shvatiti ozbiljno i svima oko njih, ne samo sebi - olakšati život!</p>