'Kad se previše hvališ': Plesala pa se zabila u vrata automobila

Tanja German, zvijezda Instagrama iz Rusije plesala je uz automobil koji je polako vozio uz pjesmu 'In My Feelings' kanadskog repera Drakea. U jednom se trenutku automobil zaustavio i Tanja se zabila u vrata te pala na leđa. No iako snimka vjerojatno nije trebala tako ispasti, Tanja ju je svejedno objavila uz naslov: "Evo što se dogodi ako se praviš važan".

Izazov da se pleše na pjesmu 'In My Feelings' je jedan od popularnijih na društvenim mrežama u ovoj godini. Ljudi plešu na različitim mjestima, a sve je počelo nakon što je Instagram komičar Shiggy u svojem showu podijelio video plesa.

Ljudi su počeli plesati i pored automobila u pokretu te su vlasti u SAD-u upozorile da bi izazov mogao postati opasan. Na isto su upozorili i Španjolci nakon što su ljudi počeli skakati iz vozila koja se kreću i plesati, piše Daily Mail.