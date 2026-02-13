Kakav šou na nebu: Koliko duga vidite na ovoj fotki iz Slavonije?

Rijedak prizor iznenadio je u petak građane u Brodskom Stupniku. Naime, na nebu se mogla vidjeti ne jedna, već tri duge. Kako nam javlja naš čitatelj, duge su se pojavile oko 17 sati nakon kratkog pljuska.

- Vraćao sam se s posla, to je bilo oko pet sati i pao je baš onaj kratki proljetni pljusak i nakon toga sam ugledao tri duge. To do sada nikada u životu nisam vidio. A baš sam neki dan guglao kako postoji više vrsta duga, a ovdje sam, evo, vidio tri u razmaku od dva metra. Čim sam došao kući, pokazao sam je ženi. Stvarno predivan prizor i još se kristalno jasno vide sve boje - kaže nam čitatelj.

Foto: čitatelj/24sata

Ovakav prizor uistinu se rijetko viđa. S obzirom na to da se svakim reflektiranjem u kišnim kapima dio svjetla gubi, druga i treća duga, odnosno sporedne duge, obično su slabijeg sjaja od one prve, odnosno glavne.

Boje u sporednim dugama dolaze obrnutim redoslijedom pa su tako crveni rubovi obiju duga okrenuti jedan prema drugome, Postoji također i izuzetno rijetka pojava poznata pod nazivom tercijarna duga, koja označava tri uzastopne duge koje se mogu vidjeti ako se gleda u smjeru sunca.

Foto: čitatelj/24sata

Ova pojava svakako je uljepšala dan stanovnicima Brodskog Stupnika te kao da je najavila dolazak proljeća i unijela trostruku dozu boje u zimske dane.