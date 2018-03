Kakva frizura: 'Ma ja sam to malo s ukosnicama podignula'

Neobičnu političarku iz Rusije cijeli svijet pamti po neuobičajnoj frizuri i jakoj šminki.

Brojni svjetski mediji su ju zbog takve kombinacije već predložili da izgleda kao "negativka iz filmova o Jamesu Bondu". No, umjesto kakve mačke u krilu, Valentina Petrenko zastrašuje svojom, u krajnju ruku neobičnom frizurom.

Iako mnogi tvrde da je Petrenko inspirirana šubarama te da je na njenoj glavi zapravo perika, ona je u nekoliko navrata odbacila takve tvrdnje.

A collage of the many moods of Valentina Petrenko might cheer you up and provide you with #HairGoals If you truly commit, you too could sport the 'Loaf of Glamour'. pic.twitter.com/2JewaIXGct