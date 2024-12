Kartelo se oprašta od TikToka: 'I to bi bilo to. Over and out'. Ali ne zna ga ugasiti: Zna li netko?

Niko Tokić Kartelo (58) nije se baš proslavio na predsjedničkim izborima u nedjelju, ali u njegovom je stožeru svakako bilo najzabavnije. Zauzeo je posljednje osmo mjesto s 0,88 posto.

Oglasio se još jednom na TikToku nakon izborne noći te poslao poruku zahvale prije gašenja profila.

'Dragi prijatelji, najavio sam da ću ugasiti sve svoje račune na društvenim mrežama, no prije toga moram objaviti ovu zahvalu', napisao je.

@niko_tokic_kartelo Dragi prijatelji, Najavio sam da ću ugasiti sve svoje račune na društvenim mrežama, no prije toga moram objaviti ovu zahvalu. Vaš Niko

'Od srca hvala svima koji ste izašli na izbore i zaokružili broj ispred mojeg imena. Hvala i onima koji su izašli i glasali za druge kandidate. Kaže se da lošu vlast biraju dobri ljudi koji ne izađu na izbore. Vaši glasovi pokazuju da politika novog povjerenja ima smisla i da je koncept predsjednika prijatelja nešto što Hrvatskoj treba. Čestitam pobjedniku prvoga kruga izbora Zoranu Milanoviću. Čestitam i svim ostalim kandidatima. Velika hvala mojoj obitelji i prijateljima na podršci', dodao je.

'Bila je to 'luda vožnja' u kojoj sam upoznao divne ljude i putujući Hrvatskom uzduž i poprijeko. Pokazao sam da ne treba susprezati emocije, već ih iskreno pokazivati. Vraćam se uobičajenom životu, poslovnim obavezama, obitelji i unučadi. Budite mi dobro i veselo, volite se i živite! I to bi bilo to. Over and out. Vaš, Niko', zaključio je u TikTok videu.

Naravno - spomenuo je i majku.

Prije posljednjeg videa objavio je jedan u kojem je zatražio savjet oko gašenja TikToka.

'Dobro jutro, zna li netko kako se gasi ovaj TikTok? Naime, administrator mi to neće napraviti. Pusa, volim vas sve, nadam se da vam nisam bio dosadan', poručio je Niko Tokić Kartelo.