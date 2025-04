Kerum opet plaća kazne zbog vožnje. Sjećate se kultne izjave? 'Kad vozim brzo, ne vozim brzo'

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum imao je prometnu nesreću 7. lipnja 2021. na autocesti A1 u smjeru Splita, kod tunela Sv. Rok. 'Sve je dobro prošlo, hvala Bogu. Nitko nije ozlijeđen. Bio sam sa suprugom i dicom u Veneciji. Vraćali smo se kući. Bila je velika kiša, baš je jako padalo. Proklizao mi je zadnji dio automobila i zabio sam se bočno u ogradu, uništio obje gume', rekao nam je tada. Sada su mu stigle uplatnice za prekršaj i presuda s Općinskog suda u Gospiću.

Kako navode u presudi, Kerum je tog dana u 14:45 sati vraćajući se iz Venecije s obitelji, vozio Mercedes kršeći zakon. Na snazi su mu bile, na temelju prekršajnih naloga splitske i šibenske policije, dvije zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Prva je trajala od 18. veljače do 18. kolovoza, a druga od 12. travnja do 12. listopada 2021. godine.

Gospićka sutkinja izrekla mu je 1500 eura novčane kazne. Ako ju plati u roku od 30 dana, omogućen mu je popust plaćanja dvije trećine iznosa, a mora podmiriti i 42,36 eura sudskih troškova.

ARHIVA - Split: Kerum potpisao ugovor o financiranju Splitskog festivala, 2005. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na glavnoj raspravi održanoj 27. ožujka 2025. sud je utvrdio da je Kerum već na licu mjesta gospićkim policajcima, nakon provedenog očevida, platio 750 kuna kazne. Obavio je i alkotest. 'Utvrđeno je da je bio trijezan', piše u presudi.

Sud mu nije povjerovao

U završnom govoru branitelj je isticao da nema dokaza da je Kerum upravljao vozilom na autocesti, već da je vozilom upravljala njegova supruga Fani, a da je Željko samo platio kaznu za prouzročenu prometnu nesreću iz razloga da bi na sebe preuzeo odgovornost za čin svoje supruge, uz prijedlog da se okrivljeni oslobodi od optužbe. Sud u to nije povjerovao s obzirom na to da je prilikom plaćanja novčane kazne Kerum policajcu potpisao potvrdu na kojoj je naznačeno da je upravo on bio u svojstvu vozača.

Kako piše u presudi, pri donošenju odluke o prekršajnoj sankciji sud olakotnim cijeni znatniji protok vremena od dana počinjenog prekršaja, dok otegotnim cijeni raniju prekršajnu osuđivanost okrivljenika. Na dan održavanja glavne rasprave sud je izvršio uvid u izvod iz aplikacije 'Kutak za vozače' RH MUP-a, pri čemu su utvrdili da je vozačka dozvola Keruma na dan 27. ožujka 2025. nevažeća.

Split: Željko Kerum pored svog skupocjenog automobila Maybach, arhiva | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ako ga opet 'ulove' za volanom osim novčane kazne koja može ići do 2650 eura prijeti mu i 60 dana zatvora, a ujedno je propisano i da mu se u evidenciju u tom slučaju upisuje šest negativnih prekršajnih bodova.

'I kad vozim brzo ne vozim brzo'

A Kerumu ovo nisu prvi problemi zbog nepoštivanja prometnih propisa. Tamo 2007. uhvatili su ga u prebrzoj vožnji kod Perušića, a njegova izjava ušla je u anale...

- Ja sam sad vozio brzo zbog nekog razloga koji je moj razlog. Ako mogu usporedit recimo, sigurnije je ovo auto koje ja vozim kad idem tih 195, nega neko auto koje ide 70. Tako da... Ja kad vozim, ako sam vozio to brzo... I kad vozim brzo ja ne vozim brzo da bi ugrozio promet jer volim vozit brzo, sportski vozim. Znači kad vozim nit pijem nit jedem da mogu vozit dobro, odnosno sigurno. A što se tiče vašeg pitanja to ja kažem vozia sam brzo i kriv sam, ovaj, ali uglavnom mene vozač vozi kad idem za Zagreb. Tako da ja baš i nemam nekih prekršaja šta su oni naveli u medijima. Ja vozim uvijek toliko. Jer ne mogu ja vozit, nije to... Mislim kako ću vozit. 190 je normalna vožnja za to, a tu je ograničenje 135. I mislim, šta sad. Pričat da ja vozim 130 kad ne vozim. Vozim 200 - kazao je u legendarnoj izjavi, tijekom koje se nekoliko puta malo 'pogubio', Željko Kerum te 2007. godine.