Kiše jesenje još nema na vidiku, sunčanje nam prelazi u naviku!

Još neko vrijeme ćete ispod sunčanih naočala imati prilike pomnije promatrati atribute suprotnog spola, znamo da vam je to ljeti najbitnije, nije da vam iznad glave stoji aureola!

<p>Nema maženja bez paženja! Danas je Svjetski dan spolnog zdravlja, a i ljeto nam se oporavlja.</p><p>Još neko vrijeme ćete ispod sunčanih naočala imati prilike pomnije promatrati atribute suprotnog spola, znamo da vam je to ljeti najbitnije, nije da vam iznad glave stoji aureola!</p><p>Slijede nam topliji, ponegdje i vrući dani, kao da nam se stvarno ljeto vratiti kani.</p><p>Ponovo oblačnije bit će ponegdje na zapadu pred kraj tjedna, ali najbitnije da nam uživanje na otvorenom neće pokvariti ni kap kiše jedna.</p><p>Petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčan, s temperaturama do oko 25 stupnjeva, na sjevernom Jadranu do 28 na živi brojeva.</p><p>Iznadprosječno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, no koga briga za taj dio kad će taman za kupanje biti u južnijoj zoni jadranskoj.</p><p>Prema kraju nedjelje uz granicu sa Slovenijom povećava se vjerojatnost od pljuska, a u ponedjeljak i utorak hladnija će struja biti atmosferska.</p><p><em>Rujan naš mili<br/> ponosno se sili<br/> nad Parcin svim<br/> jer ima s čim<br/> grozdovi zriju<br/> da badnjevi vriju<br/> veseli rad<br/> nastaje tad... </em></p>