<p>Zbogom kolovože, bili smo si dobri, tobože! Zdravo rujnu, nadamo se da ne nosiš samo prognozu olujnu! </p><p>Narod je dugo čekao rujan, pogotovo onaj koji je na polju radio preko cijele godine da bi, pokupivši ljetinu, uživao u plodovima<br/> svoga mukotrpnog rada. </p><h2>Rujan misec rujno vince daje, novo turnja, a staro prodaje</h2><p>Naši stari kažu da je rujanska kiša zlato njivama, a otrov vinogradima, a pučka narodna prenosi nam i vjerovanja da kakav je rujnu početak, takav će mu biti i kraj. Ljeto je 1.9. počelo plakati jer mu se bliži kraj, no ne zadugo. </p><p>Ako gospodin Vakula od petka najavljuje sunčanije vrijeme, onda tu stvarno više nema dileme! Za vikend će mjestimice biti i vruće, a slično vrijeme najavljuju i tjednima ubuduće.</p><p>U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjive naoblake, ali takvo vam vrijeme, uz izostanak kiše, ne treba stvarati previše tlake. Najniža jutarnja temperatura iznositi će 10 stupnjeva, a popodnevna 23 živinih Celzijeva.</p><p>I u središnjoj Hrvatskoj razmjerno maglovito, poluoblačno i svježe, a i kiša nam od dana pobježe. </p><p>Na sjevernom Jadranu i Isti bit će sunca, u noći i bure, no zrak će ići i do 25 stupnja temperature.</p><p>Toplije poslijepodne nego utorak bit će u Dalmaciji, s najvišom temperaturom od 28 stupnjeva, i sada stajemo na toj informaciji!</p><p>Kupajte se u moru dok se ljeto još ne da jer će luftići i kreme uskoro postati uspomena blijeda!<br/> </p>