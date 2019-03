Klepetan se već vratio Malenoj: 'Odmah su dvaput vodili ljubav'

Nekoliko dana ranije nego što je uobičajeno rodan Klepetan vratio se svojoj Malenoj u gnijezdo na dvorišnoj zgradi škole u Brodskom Varošu. Najljepša i meridijanima najpoznatija životinjska ljubavna priča dobila je svoj sretan, sedamnaesti nastavak.

- U ponedjeljak popodne, bilo je negdje oko 15 sati, bio sam na dvorištu i vidim na livadi iza škole dvije rode. Pozovem ja njega: "Klepo odi, dat će ti dida Stipa ribe i mesa", i odnesem mu kantu s nešto mesa. I dok je onaj drugi odletio nije prošla ni minuta Klepetan prilazi kanti i učas je sve pojeo, veselo zaklepeta, uzletio na krov svojoj Malenoj i odmah se 'dao na posao'. Ljubili su se veselo kljunovima, klepetalo se na sve strane, 'palo' je i parenje nekoliko puta. Sretni oni, sretan i ja - priča nam umirovljeni školski domar Stjepan Vokić, čijom zaslugom i bezgraničnom brigom ljubavna priča Malene i Klepetana i traje tolike godine.

Rodan Klepetan se inače u gnijezdo svojoj Malenoj slomljenog krila s 13.000 kilometara dalekog puta s juga Afrike godinama redovito vraćao između 24. i 28. ožujka. Bilo je nekad, rijetko, i kasnije, uglavnom zbog vremenskih neprilika, ali uvijek se sretno vraćao, ovo mu je 17. put da se vratio svojoj Malenoj.

- Nakon što su vodili ljubav Klepetan se dao na čišćenje i uređivanje svoga perja, a i gnijezdo će 'po navici' popravljati. Ove godine stigao je nešto čišći nego inače, ali zna da uz svoju Malenu mora biti uredan i dotjeran. Bude li sreće kao prošlih godina, Malena bi jaja mogla snijeti za jedno mjesec dana, vidjet ćemo što će biti, iskreno vjerujem da će se niz od njihovih do sada 66 potomaka, što je svjetski raritet ljubavi i privrženosti dviju roda, uspješno nastaviti. Meni predstoji ići u ribolov, sada je to malo problem jer je hladno i riba, tamo gdje je ima, drži se dna, s druge strane i kanala je sve manje i bit će posla za Klepetana da namiri i sebe i Malenu, kojoj su sada evo 32 godine, ali i mlade kada dođu na svijet. Zna on to, bit će sve ok - zaključuje Vokić.