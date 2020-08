Korona donijela lijepe vijesti za Dumovec: 'Prošle godine imali smo tri puta više pasa na brizi'

<p>U Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba trenutačno je sedamdeset pasa i dvadeset i pet mačaka. U isto doba prošle godine u Skloništu je bilo čak tri puta više pasa. Tada smo građane gotovo svakodnevno molili da dođu u Dumovec te da se ako razmišljaju o nabavljanju kućnog ljubimca, odluče za udomljavanje. Sada dolaze i bez našeg intenzivnog apeliranja, kaže<strong> Damir Skok</strong>, ravnatelj Zoološkog vrta Zagreb u čijem je sastavu i Sklonište za nezbrinute životinje. </p><p>Dobru situaciju bilježe od početka ove godine, a posebno od početka karantene koja je uvedena zbog korona virusa. </p><p>Kako kaže Skok, tada su im građani otkrili što ih je potaknulo na udomljavanje, a neki su rekli da im je boravak kod kuće omogućio da se bolje zbliže s kućnim ljubimcem. </p><p>- Pse su udomljavali kako samci, tako i cijele obitelji. Bilo je lijepo vidjeti da u toj neizvjesnoj situaciji ljudi ljubimcima u potrebi otvaraju vrata svojeg doma - kaže Skok. </p><p>U Skloništu je sada 70 pasa, no građani ih mogu vidjeti samo 48. Ostala 22 su u karanteni. Skok ističe kako imaju samo osam štenaca jer, kako dođu, tako brzo i odu. </p><h2>Štenci iz Odre uginuli, imaju sumnjivca </h2><p>Nažalost, nisu svi štenci bili te sreće da pronađu svoj zauvijek dom. Iako su nažalost naviknuli pronalaziti legla štenaca diljem grada, vijest o sedam štenaca odbačenih u Odri pokraj Zagreba pogodila ih je. Tim više što ih je svih sedam uginulo. </p><p>Posebno je okrutno što su od majke odvojeni čim su došli na svijet. Otvaranje pronađene vreće bio je uistinu mučan prizor za naše djelatnike – crvi su prekrivali krzno štenaca i neodvojenu pupkovinu. O svemu smo obavijestili komunalno redarstvo i veterinarsku inspekciju. Postoji osumnjičenik za to nedjelo. On kuju u svojem vlasništvu sada treba odvesti na Kliniku za porodništvo i reprodukciju Veterinarskog fakulteta na pregled kojim će se utvrditi je li nedavno imala okot. Za svaki slučaj uzet je i DNK štenaca. Vjerujemo kako će osoba koja stoji iz ovog bešćutnog čina, biti odgovarajuće kažnjena - poručio je Skok. </p><h2>Kako pomoći? </h2><p>Za građane dobra srca i ljubitelje životinja, postoje razne načine na koje možete pomoći nezbrinutim kućnim ljubimcima. Ako ih ne možete udomiti, Skok kaže kako može darovati hranu, poslastice i sredstva za zaštitu od parazita udrugama koje se brinu o životinjama. </p><p>- Kod nas građani mogu volontirati. Psi u Skloništu uz redovitu brigu koja podrazumijeva prehranu, veterinarsku skrb i smještaj, traže i dodatne aktivnosti poput šetnje i igre. Tu nam je pomoć volontera od iznimne važnosti. Volonteri pomažu i pri socijalizaciji pasa i mačaka, njihovu timarenju, ali i širenju glasa o tome. Volonteri mogu postati maloljetne osobe starije od 15 godina u čije ime ugovor o volontiranju potpisuje njihov roditelj i skrbnik, te punoljetne osobe koje to čine same. Prvi korak u tome je ispunjavanje upitnika na internetskoj stranici Skloništa - poručio je Skok. <br/> </p>