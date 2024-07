Krava mirno pasla u Omišlju pa produžila u dućan: 'Sviđala joj se klima, svi su je fotografirali'

Tri krave bile su na livadici pokraj trgovine, i onda je jedna ušetala. Bila je dobra i nije stvarala probleme. Zapravo, svi su ju fotografirali i bila je prava atrakcija za domaće i strance.

Ispričala nam je to čitateljica 24sata koja je u ponedjeljak oko 17 sati snimila kravu unutar jednog trgovačkog centra u Omišlju na otoku Krku. Dodala je kako krave već nekoliko dana dolaze do same trgovine. Pretpostavlja da ih netko drži u blizini, a da one iskoriste priliku i pobjegnu.

- Oko vrata je imala zavezanu špagu pa ju je zaštitar ispratio van. Nakon 10 minuta vlasnik je došao po nju i kolegice i odveo ih je kući - ispričala nam je čitateljica o neobičnom susretu.

Na kraju 'nije ništa kupila' i dodala kako joj je u klimatiziranom bilo puno bolje nego na suncu i vrućini.