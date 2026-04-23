Iza imena Rea krije se nježna i odana križanka njemačkog ovčara koja je, nakon šest godina života uz svog čovjeka, ostala bez doma. Nije svojom krivnjom završila u Dumovcu
NJEŽNA REA
Križanka njemačkog ovčara traži svoj novi dom
Rea i dalje želi voljeti i biti voljena. Najviše uživa u šetnjama, istraživanju i njuškanju svijeta oko sebe, zbog čega bi savršeno odgovarala nekome tko voli boraviti u prirodi i dijeliti aktivan način života.
Ja sam Rea, križanka njemačkog ovčara, i imam šest godina. Moj čovjek se više ne može brinuti za mene, ostala sam bez svog doma i našla se u Dumovcu, gdje jako patim.
Rado bih otvorila srce za nekog novog. Obožavam šetnje, njuškanje i istraživanje svijeta oko sebe, pa bi mi odlično odgovarao netko tko provodi dosta vremena u prirodi.
Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr
