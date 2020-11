- Ne mogu vjerovati da su glasine istine. Stvarno je bio krijum\u010dar - govore\u0107i o vlasniku koji je ku\u0107u izgradio 1915. godine, a radilo se o Nijemcu Adolphu Humpfneru, koji je bio upleten u brojne skandale u tom gradu.

<p>Kad su Nick Drummond i Patrick Bakker kupili stogodišnju kuću u državi New York, čuli su da ju je izgradio zloglasni krijumčar alkohola. No, u listopadu su krenuli u renovacije i otkrili da je legenda imala stvarne temelje, jer su temeljima i zidovima svoje kuće pronašli više od 66 boca viskija iz doba prohibicije.</p><p>Drummond je cijeli ulov viskija opisao u postovima na društvenim mrežama, navodeći da su im zidovi puni alkohola. </p><p>- Ne mogu vjerovati da su glasine istine. Stvarno je bio krijumčar - govoreći o vlasniku koji je kuću izgradio 1915. godine, a radilo se o Nijemcu Adolphu Humpfneru, koji je bio upleten u brojne skandale u tom gradu.</p><p>Par je kupio kuću u Amesu, oko tri sata od New Yorka, prije godinu dana, ali tek su nedavno krenuli u renovaciju, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/25/us/whiskey-bottles-found-new-york-home-walls-trnd/index.html?utm_source=fbCNN&utm_medium=social&utm_content=2020-11-26T08%3A31%3A05&utm_term=link&fbclid=IwAR3H0JzICYHB8EsXVSlD2_ma9xHVdvQJaAOc6R9rCK-OSi6Ah7LOZXPh8qQ"><strong>CNN</strong></a>. Drummond je ispričao da je počeo skidati oplatu s vanjske strane i u jednom trenutku je ispao prvi paket.</p><p>- Bio sam zbunjen. Posvuda je bilo sijena, papira, stakla, pa sam vidio i druge pakete - rekao je. Ispod dasaka je pronašao još boca, a kako radovi napreduju, pronalaze još boca.</p><p>Old Smuggler Gaelic viski koji su našli i danas se proizvodi, a boce su bile zamotane u paketima od šest komada. </p><p>Boce koje su ishlapile i cijele planiraju sačuvati, a one koje su još pune misle prodati. Za svaku mogu dobiti oko 1000 dolara. Sačuvat će jednu kako bi i sami kušali viski.</p>