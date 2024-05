Kuhala za vodu u hotelskim sobama koriste za prokuhati prljave gaćice?! 'Zgrožen sam!'

Oni čajnici i kuhala za vodu koje postavljaju po hotelima su i prije bili odurni. Ne znam jesam il ih koristio dvaput. A onda sam doznao da neki ljudi u njima prokuhavaju svoje donje rublje kako bi ga očistili? Što se događa, kome to padne napamet, pa bar u umivaoniku to napravite, pa hoteli imaju i vešeraje gdje ljudi mogu odnijeti svoju prljavu odjeću... Objavio je na online-forumu Quora jedan korisnik. Objava je ubrzo postala viralna...

- I ja sam čuo za tu priču, ali mislio sam da je urbana legenda. Više neću koristiti ta kuhala, nema šanse - javilo se na desetke korisnike Quore.

- Nisam siguran da je to raširena praksa, ali sigurno je to netko napravio. Uostalom, prokuhavanjem se ubiju bakterije. Nemate zbog čega brinuti - javio se drugi korisnik kojeg to sve skupa nije previše uzbudilo...

- To bi uništilo donje rublje - poručio je jedan korisnik, kojeg su brojni odmah upitali odakle mu ta informacija i je li on 'perač gaćica u čajniku' s početka priče...

Ispod objave se javilo i više ljudi koji tvrde da su radili po hotelima. Napisali su kako su se u sobama susreli sa svakakvim grozotama, čak i gorim od gaćica u kuhalu za vodu...

- Neki ljudi su jednostavno poremećeni. Samo ću to napisati - napisala je jedna dama koja se predstavlja kao hotelska radnica.