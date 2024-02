20 stvari koje nikako ne biste trebali raditi u hotelskoj sobi

Za mnoge je boravak u hotelu bitan baš kao i samo putovanje, ne samo da nam omogućuje da se dobro odmorimo, već ne trebamo ništa raditi po pitanju brige o posteljini i hrani. No neke stvari nije dobro raditi, iako je tako lako previše se opustiti i živjeti na način na koji nas nije briga za ništa. Tijekom odmora ipak treba obratiti pažnju na osnovna pravila bontona i higijene. Iako ste gost koji plaća, i dalje ste gost na tuđem imanju, slično kao da ste gost u kući. Dakle, baš kao što ne biste iz tuđeg doma uzimali bez pitanja, tu su pravila o tome koje stvari možete, a koje ne smijete uzeti iz hotela.

Donosimo vam popis stvari koje možda radite u hotelu ili all-inclusive odmaralištu, ali zapravo ne biste trebali.​

1. Uzimanje kućnih ogrtača

Nema smisla pokušavati se iskrasti s dodatnim kućnim ogrtačem u kovčegu, koliko god mekan i pahuljast bio. Osim što se radi o direktnoj krađi, odnošenje hotelske robe kući može dovesti do neželjenih troškova na vašem računu. To je dozvoljeno samo ako je tako navedeno u sobi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Prodali sve | Video: KanalRi

- Obično iz kupaonice uzmem male bočice losiona ili možda olovku, ali ne uzimam ništa veće od toga - kaže putopisac i stručnjakinja za hotele Laura Itzkowitz.

- Ljudi pokušavaju ukrasti svakakve stvari iz hotelskih soba, ali ovih dana postoji 99% šanse da imaju podatke o vašoj kreditnoj kartici, pa će vam sve to na kraju i naplatiti - navela je.

Isto vrijedi i za ručnike, umjetnine, elektroniku i ostalo. Ako niste sigurni smijete li uzeti određeni predmet, ostavite ga u hotelu. Ona čak tvrdi i da je nošenje kućnog ogrtača vani, na bazen ili spa, također nepristojna hotelska navika.

2. Razbiti nešto u sobi i zataškati to

Nesreće se događaju, ali oštetiti nešto u svojoj sobi i držati to tajnom nije samo pogreška bontona, već potencijalna opasnost za osoblje ili buduće goste. Dakle ako, na primjer, razbijete čašu, pokupite komadiće i recite o tome osoblju kako bi oni mogli temeljito provjeriti jesu li ostale krhotine na podu.

Foto: Dreamstime

Ako se nešto skuplje pokvari, poput televizora ili tableta, prijavite to na recepciji, čak i ako to znači da riskirate da vam se taj predmet naplati. Ovo je dobar razlog da temeljito pregledate sobu kada se prijavljujete.

Primijetili ste da je nešto pokvareno prije nego što raspakirate svoj kovčeg? Odmah prijavite sve te probleme. Provjerite na koje stvari morate paziti, kako ne biste slučajno nešto razbili ili uništili.

3. Kuhanje bez odgovarajućeg kuhinjskog prostora

- Nemojte slijediti one lude priče na Instagramu ili TikToku koje predlažu da koristite kuhalo za kuhanje japanske juhe ramen ili glačalo za tostiranje sendviča - kaže savjetnica za luksuzna putovanja Rebecca Winke.

- Uništit ćete hotelske uređaje i bit ćete optuženi, a također ćete stvoriti opasnost od požara - upozorila je.

Razumijemo da biste možda željeli uštedjeti novac, ali osim ako vaša soba nema kuhinju ili čajnu kuhinju, bolje je napraviti hladni sendvič ili uzeti ramen za van - već skuhan.

I zaboravite na nošenje vlastitih aparata za kuhanje sa sobom. Vreli lonci i drugi kuhinjski dodaci ne doprinose sigurnom i ugodnom boravku u hotelu, ni vama ni ostalim gostima. Aparati za kuhanje mogu zaudarati u sobi, aktivirati hotelski protupožarni sustav ili izazvati stvarni požar.

4. Ostavljanje važnog nakita u kovčegu ili u ladicama

Većina hotela i hotelskih soba potpuno je sigurna. Rijetko je da netko uđe u hotelsku sobu druge osobe neprimijećen, a još rjeđe da hotelsko osoblje krade iz sobe gosta. Ali to se događa i može stvarno pretvoriti odmor u katastrofu.

Ne izazivajte sudbinu ostavljajući dragocjenosti poput nakita ili gotovine u svom kovčegu ili komodi. Ako ne možete ostaviti skupi nakit kod kuće ili morate putovati s velikom količinom gotovine, čuvajte ga u sefu u sobi.

U nesretnom slučaju da doživite krađu, prijavite to upravi hotela i osiguravajućem društvu vlasnika kuće, koje može osigurati pokriće za vaše stvari dok putujete.​

Foto: Marriott International

Jedna cipela u sefu

Ovo zvuči čudno, ali funkcionira za mnoge putnike. Naime, mnogi putnici izbjegavaju sobni sef jer se boje da će zaboraviti stvari koje su tamo ostavili i stići na pola puta kući ili do pasoške kontrole u zračnoj luci, samo da bi shvatili da su ostavili važne stvari. Pa se neki snađu - stave cipelu u sef sa svojim skupim stvarima - ali samo jednu cipelu. Pa kad se krenu pakirati, shvate da im nedostaje jedna cipela i sjete se da je u sefu, pa poberu i sve što su stavili u njega.

5. Pušenje bilo gdje (ili bilo što) u sobi za nepušače

Sobe za nepušače nisu za pušenje i točka.

Možete to otkriti na jednostavan način, kad vam se upali alarm za dim i dođe vam kazna od oko 300 eura. Naime, pokušaj provjetravanja nikad ne pali, stoga se treba držati tih pravila.

Foto: PROMO

Ako ne možete rezervirati sobu u kojoj je pušenje dopušteno, pridržavajte se hotelskih pravila i pušite vani u za to predviđenim prostorima. Isto vrijedi i za vaping i pušenje e-cigareta, koji također mogu uključiti dimne alarme.

6. Pregledajte krevet

Čak ni najbolji hoteli i spremačice ponekad ne mogu spriječiti stjenice da uđu u spavaće sobe.

- Putnicima uvijek savjetujem da svoju prtljagu stave u kadu dok ne pregledaju krevet za stjenice - kaže Mitch Krayton iz Krayton Travela.

Povucite posteljinu i pregledajte kutove i rubove madraca. Ako nađete jezive gmizavce, snimite ih nekoliko fotografija, odmah prijavite upravi i inzistirajte na premještanju u drugu sobu - koju ćete također morati pažljivo pregledati.

7. Spavanje na ukrasnim jastucima

Ti jastuci mogu izgledati udobno, ali dobro razmislite prije nego što naslonite glavu ili bilo koji drugi dio tijela na njih.

- Ako primijetite da jastuci na krevetu ili kauču nemaju navlake koje se mogu skinuti, možete biti sigurni da baš i nisu temeljito očišćeni - kaže Kashlee Kucheran, iskusna putnica i suvlasnica Travel Off Patha.

Foto: Edvard Nalbantjan

- Nakon što se toliko zamrljaju ili smrde da postanu neugledni, hotel će ih jednostavno zamijeniti. U međuvremenu, možete se kladiti da je mnogo lica, guzica i drugih stvari ležalo na tim jastucima, stoga se držite podalje - ističe putnica.

Nakon pandemije COVID-19, mnogi su hoteli uklonili suvišne predmete iz soba kako bi spriječili širenje bakterija. No jastuci i drugi tekstilni materijali i dalje su neka od najprljavijih mjesta u hotelskim sobama. Isto mislimo i za uzglavlja presvučena tkaninom - teška za čišćenje i tko zna koliko je glava naslonjeno na njih.

8. Bojanje kose

Bez obzira koliko vam je potreban makeover za taj poseban događaj, bojanje kose u hotelskoj sobi je recept za katastrofu. Gotovo je nemoguće izbjeći mrlje na ručniku ili kućnom ogrtaču, a ta se boja kose neće isprati. Još gore, možete dobiti dodatak na račun.

Bolja ideja? Zamolite hotel da vam rezerviraju termin u lokalnom salonu.

Zatim pazite na svoju nedavno obojenu kosu: Izbjegavajte pranje u hotelu ili ponesite vlastiti ručnik kojim ćete omotati kosu dok se ne osuši. Možda čak želite ponijeti svoju jastučnicu u slučaju da ona ostavi mrlju na jastuku preko noći.

9. Muljanje s minibarom

Mnogi hoteli u potpunosti ukidaju minibarove. Ali ako vaša još uvijek ima zalihe onih skupih malih boca pića i indijskih oraščića za 15 eura, znajte ovo: kuća uvijek pobjeđuje. Ako pokušate prevariti minibar - recimo, tako što ćete praznu bocu votke napuniti vodom (da, ljudi su to radili!) - na kraju ćete biti uhvaćeni i optuženi.

Isto se odnosi i na napade na minibarove u zadnji čas. Ako uzmete neku namirnicu (poput limenke gaziranog soka) iz hladnjaka neposredno prije naplate, kućanstvo će na kraju primijetiti da namirnica nedostaje i ona će biti dodana vašem konačnom računu. Budite oprezni i s namirnicama koje se ne drže u hladnjaku poput slanih grickalica ili čokolade. Osim ako nije drugačije navedeno, gotovo nikada nisu besplatni.

10. Zatvorite vrata dok se tuširate, iako ste solo

Nema ništa loše u uživanju u parnom tušu u hotelu, ali para može biti dovoljno gusta da aktivira požarni alarm u sobi. Još jedan dobar razlog da držite vrata zatvorena? Netko od osoblja može pokucati dok se tuširate i pretpostaviti da je soba prazna kada se ne javite. Zatvorena vrata kupaonice osiguravaju da nema neugodnih susreta.

11. Slanje osjetljivih informacija preko hotelskog Wi-Fija

Besplatan Wi-Fi u sobi gotovo je standardna pogodnost u većini hotela. Ali svejedno biste trebali biti oprezni kada koristite osobno računalo u svojoj sobi.

- Nitko nikada, nikada ne bi trebao slati bilo kakve osjetljive podatke ili obavljati bilo kakve važne poslove preko hotelskog Wi-Fi-ja – barem ne bez enkripcije - kaže Harold Li, potpredsjednik ExpressVPN-a.

Foto: PROMO

- Tako je lako hakirati javne Wi-Fi žarišne točke, baš kao da ste svima rekli svoje lozinke i bankovne podatke - potvrdio je.

Pametni putnici koriste enkripciju kako bi zaštitili svoju internetsku aktivnost prilikom slanja važnih informacija. Stoga prije sljedećeg boravka u hotelu naučite kako vas VPN može zaštititi.

12. Korištenje protupožarne prskalice kao vješalice

Ormari su izvrsni za vješanje odjeće - prskalice na stropu vaše hotelske sobe nisu.

Česti putnik Bob Tupper, koautor knjige 'Drinking In the Culture: Tuppers' Guide to Exploring Great Beers in Europe', kaže da je vidio ljude koji koriste sigurnosne uređaje kao vješalice za kapute, glupi trik koji ne samo da može pokrenuti protupožarni alarm u hotelu, već također popucati cijevi i izazvati poplavu u sobi. To je skupa šteta, a sve zato što vam je trebalo dodatno mjesto za objesiti odjeću.

13. Glasan hod i buka

Boravak u hotelu sličan je životu u stanu. Imate susjede, a zidovi i podovi mogu biti tanki. Glasna glazba i glasovi nisu jedine stvari koje biste trebali imati pod kontrolom kada ste u hotelskoj sobi.

- Prema mom iskustvu, bez obzira na to koliko je hotel luksuzan, on je ipak izgrađen od materijala koji ne dopuštaju veliku zvučnu izolaciju, pogotovo od gostiju na katu - kaže Kucheran.

Izbjegavajte hodati teškim koracima kako ne biste postali 'onaj dosadni gost'. Ako hotel nema podove bez tepiha, skinite cipele s visokom petom ili teške čizme na ulasku u sobu.

14. Ljubimci samo ako su dozvoljeni

Primamljivo je povesti svoje dlakave prijatelje na putovanja sa sobom, ali nemojte to činiti osim ako ste odsjeli u hotelu koji prihvaća kućne ljubimce. Ako ste pitali za hotelsku politiku i saznali da ne primaju životinje, nemojte se 'praviti pametni'.

Životinje ostavljaju tragove, od dlaka preko otisaka šapa do mirisa, a vaše će naknade za čišćenje vrtoglavo porasti ako ste prekršili pravila. Osim toga, to je nepoštovanje prema kućnom osoblju, koje naporno radi na održavanju soba sigurnim i sanitarnim.

Foto: Canva/Ilustracija

Čak i ako hotel dopušta kućne ljubimce, vjerojatno naplaćuje dodatnu naknadu, tako da morate biti spremni platiti za svoje četveronožne prijatelje.

15. Ne pravite veliki nered

Luksuz je boravka u hotelu da vam netko drugi sprema krevet i posprema sobu. Ali nemojte iscrpiti dobrodošlicu praveći veliki nered u sobi.

- Pokušajte biti pažljivi prema kućnom osoblju. Oni su najnevidljiviji članovi osoblja, zarađuju najmanje i ponekad imaju ograničeno vrijeme za čišćenje velikog broja soba - navodi Itzkowitz.

Ako ste naručili poslugu u sobu ili se zabavili u sobi, barem uredno skupite svoje posuđe i prazne posude. I ne ostavljajte prljavu odjeću razbacanu posvuda. ​

16. Provjerite jastuke još tijekom dana

Odmah nakon što ste provjerili ima li u krevetu stjenica i uvidjeli da je sve čisto, testirajte jastuke na kojima ćete spavati. Winke kaže da je to jedna od prvih stvari koje biste trebali učiniti u hotelskoj sobi.

- Ako vam paše baš određeni tip jastuka, odmah ih provjerite. Ako vam treba neki drugi, sredite to tokom dana, jer navečer zna biti manje osoblja, pa to nije tako jednostavno u trenutku kad idete spavati - ističe Itzkowitz.

18. Ostavite napojnicu za čišćenje

Trebali biste ostavljati napojnice u sobi za hotelsko osoblje. Osim toga, trebali biste ostaviti dnevnu napojnicu, a ne kumulativnu kada se odjavljujete.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Čistačice rade u smjenama i onaj tko vam je čistio sobu utorkom možda nije ista osoba koja ju je čistila u srijedu. Najpošteniji pristup je ostaviti dnevnu napojnicu od najmanje 3 do 5 dolara. Domaćica tog dana može spremiti napojnicu u džep i nitko neće biti prevaren.

19. Malo ste se previše zabavili

Naravno da su hotelske sobe izvrsna mjesta za malo veselja, osobito ako ste na romantičnom izletu. No baš kao što ne biste trebali glasno lupati po podu, ne biste trebali ni glasno raditi ni druge stvari u svojoj hotelskoj sobi. Smanjite glasnoću tijekom romantičnog sastanka, ali i prilikom spontanog okupljanja društva u sobi.

20. Budite strpljivi

Putovanje je stresnije nego ikada. Zrakoplovne tvrtke, restorani, hoteli, all-inclusive odmarališta i prodajna mjesta suočavaju se s nedostatkom osoblja, a putnici često snose najveći teret tog nedostatka osoblja.

Osoba koja vam pomaže može biti novi pripravnik ili je možda prezaposlena. Kakvi god problemi nastali u servisu ili s vašim posebnim zahtjevima, za njih je rijetko kriva jedna osoba. Sada je vrijeme da budete taj dobar putnik koji oprašta, budite malo strpljiviji i malo manje zahtjevni, piše rd.com.