Kupio kuću i šokirao se! Iza police za knjige pronašao tajnu sobu: 'Ledi krv u žilama...'

Useljenje u novi dom obično je ispunjeno uzbuđenjem i radošću zbog početka novog životnog poglavlja. Međutim, jedan je muškarac dobio puno više nego što je očekivao kada je preuzeo ključeve svoje nove kuće, a otkriće ga je natjeralo da se zapita kakvi su ljudi tu živjeli prije njega.

Kako prenosi Mirror, svoju je priču podijelio na internetu, gdje je opisao kako je prilikom raspakiravanja stvari naišao na detalj koji ga je ostavio bez teksta i pokrenuo lavinu pitanja o povijesti njegove nove nekretnine.

Sve je počelo dok je slagao svoje stvari na policu za knjige u dnevnom boravku. Tada je primijetio nešto neobično - malenu polugu skrivenu u konstrukciji. Znatiželja ga je nadvladala, povukao ju je i ostao zapanjen kada je shvatio da se cijeli zid otvara i otkriva tajnu sobu.

"Stavljao sam stvari na policu kad sam primijetio polugu, da bih tek onda shvatio da se zid otvara prema skrivenoj sobi", napisao je na popularnoj društvenoj mreži Reddit.

Kada se odvažio ući u malu prostoriju, veličine prosječnog ormara, dočekao ga je neobičan prizor. Zidovi i podovi bili su prekriveni različitim uzorcima tapeta, a unutra su se nalazili samo jedna uredska stolica i prazna kutna polica.

"Soba je potpuno skrivena, pronašao sam je sasvim slučajno. Iskreno, miris je prilično pljesniv, ne nepodnošljiv, ali osjeti se vlaga", dodao je.

No, najčudniji dio tek je slijedio. Vrata se mogu otvoriti iznutra, ali je nemoguće vidjeti van. Također, moguće ih je zaključati i otključati iznutra, ali samo ako "provučete prste kroz maleni procjep".

"To sam otkrio na teži način, nakon što sam se slučajno zaključao unutra. Čudno je, sve su daske na podu, ali jedan dio je prekriven tapetom, nešto je očito nekad stajalo tu. Nema utičnica ni svjetla, a brava je napravljena tako da se koristi izvana. Iako je moguće otključati se iznutra, očito je da nije predviđeno za to i prilično je teško", pojasnio je.

Njegova je objava brzo privukla pažnju korisnika, koji su ponudili različite teorije o svrsi tajanstvene sobe. Dok su neki pretpostavljali da je prethodni vlasnik izgradio "slatki kutak za čitanje", mnogi su se složili da prostorija više nalikuje sceni iz horor filma nego mjestu za opuštanje uz dobru knjigu.

Komentari su bili raznoliki:

"Budi oprezan, možda je unutra neki sablasni duh", upozorio je jedan korisnik.

"Nisam siguran da bih želio živjeti u toj kući. Nešto mračno se dogodilo u toj sobi", dodao je drugi.

"Moja je pretpostavka da je ovo bio ormar koji je netko pretvorio u tajno sklonište ili sobu za paniku. Drugi mogu nagađati o svrsi, ali vjerojatno su svi koji su tu živjeli znali za nju", teoretizirao je treći.

"Tamo možeš otići kad želiš biti sam i sjediti pokraj svoje police", našalio se jedan komentator.

Na kraju, vlasnik je ostao s više pitanja nego odgovora. Njegovo uzbuđenje zbog novog doma sada je pomiješano s dozom misterije i jeze, dok pokušava odgonetnuti kakve je tajne skrivao život ljudi koji su boravili unutar tih zidova prije njega.