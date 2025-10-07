KVIZ Možete li prepoznati sve ove zastave država? Malo tko će 'uloviti' 100 posto. Pokušajte...

Pripremili smo za vas novi kviz/galeriju. Prvo vas čeka zastava neke države, na vama je da je prepoznate, a na idućoj fotki čeka vas odgovor. I tako dalje... Mislite da ih možete sve ispravno prepoznati? Odigrajte kviz, testirajte znanje i zabavite se...
Ovo je zastava koje države?
| Foto: Canva
To je bila zastava Omana...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je zastava afričke države Togo...
| Foto: Canva
Iz Afrike do Europe. Ovo je zastava...
| Foto: Canva
To je bila zastava Bjelorusije...
| Foto: Canva
A kojoj državi pripada ova zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Bruneja...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Gane...
| Foto: Canva
Idemo do Azije. Ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Vijetnama...
| Foto: Canva
A ovo je zastava....
| Foto: Canva
Bila je to zastava Dominike...
| Foto: Canva
Znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
Bila je to zastava Ruande...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Albanije...
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Bila je to zastava Meksika...
| Foto: Canva
Znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Slovačke...
| Foto: Canva
Ova vam je vjerojatno poznata...
| Foto: Canva
To je bila zastava Švedske
| Foto: Canva
Znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Bolivije
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Tajvana
| Foto: Canva
Ovo je zastava koje države?
| Foto: Canva
Obale Bjelokosti
| Foto: Canva
Ostajemo u Africi. Ovo je zastava..
| Foto: Canva
To je bila zastava Angole...
| Foto: Canva
A ovo je zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Uzbekistana
| Foto: Canva
A ovo je zastava...
| Foto: Canva
Južne Koreje
| Foto: Canva
A znate li čija je ovo zastava?
| Foto: Canva
To je bila zastava Sjeverne Makedonije...
| Foto: Canva