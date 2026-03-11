Obavijesti

INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Lina je miss bikinija, a tvrdi: 'Oprez, predugo gledanje u mene izaziva prljave misli'

'Ja vam u principu živim u bikiniju', poručuje sa svojeg Instagram profila američka manekenka i influencerica Lyna Perez, zvana Lina. Ali da se nju pita, da je to društveno prihvatljivo, ova dama bi najrađe cijelo vrijeme bila gola. 'Obožavam hodati okolo gola. Tad se ja osjećam kao ja', poručuje u objavama...
Lyna Perez jedna je od prepoznatljivijih influencerica i modela koji su karijeru izgradili prvenstveno putem društvenih mreža. | Foto: L. Perez/Instagram
