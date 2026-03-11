FOTO Lina je miss bikinija, a tvrdi: 'Oprez, predugo gledanje u mene izaziva prljave misli'

'Ja vam u principu živim u bikiniju', poručuje sa svojeg Instagram profila američka manekenka i influencerica Lyna Perez, zvana Lina. Ali da se nju pita, da je to društveno prihvatljivo, ova dama bi najrađe cijelo vrijeme bila gola. 'Obožavam hodati okolo gola. Tad se ja osjećam kao ja', poručuje u objavama...
Lyna Perez jedna je od prepoznatljivijih influencerica i modela koji su karijeru izgradili prvenstveno putem društvenih mreža.
Tijekom karijere, Perez je surađivala s brojnim modnim i lifestyle brendovima, osobito u segmentima kupaćih kostima, fitnessa i kozmetike. Bila je i miss bikinija.
Publika Lyne Perez često ističe njezinu dosljednost i jasno definiranu estetiku, ali i osjećaj da "znaju tko je ona", što je iznimno važno u svijetu influencera gdje je autentičnost jedna od najtraženijih vrijednosti.
Već je s 14 godina dobila želju baviti se jednog dana modelingom. Strpljivo je čekala i kad je navršila 18 godina, zamolila je prijatelja da joj pomogne oko fotografiranja.
To joj je iskustvo bilo jako zabavno pa se bacila u potragu za fotografima kako bi pojačala portfolio i karijeru nastavila kao model. Nakon samo nekoliko mjeseci fotografi su počeli tražiti nju...
"Upozorenje: predugo gledanje može izazvati prljave misli", napisala je na društvenoj mreži.
Odrasla je u Miamiju, a pojavila se i u Playboyu.
