Leteće avanture cmok ministra: Grlić Radman zvijezda je nove igrice, usne su bile na zahvatu...

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman našao se u središtu pozornosti nakon što je početkom studenog, iz samo njemu poznatih razloga, na snimanju grupne fotografije ministara vanjskih poslova EU-a, pokušao poljubiti njemačku kolegicu Annalenu Baerbock.

Po snimkama je jasno, njoj to i nije najbolje sjelo.

- Možda je bio to neki nezgodni trenutak. Mi ministri se uvijek srdačno pozdravimo. Ako je netko nešto loše vidio u tome, onda isprika tome koji je tako shvatio. Ne znam u čemu je bio problem. Nisam to vidio, nisam bio svjestan. Mi se uvijek srdačno pozdravimo. To je jedan srdačan ljudski pristup kolegici... I kolegi - pravdao se poslije šef hrvatske 'cmokić' delegacije.

Situaciju je, naravno, ubrzo komentirao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

- Što bi rekli u Srbiji, pokušao je da je startuje. Katastrofa. To se nikome nije dogodilo. Katastrofa. Sva sreća da su Nijemci suzdržani ljudi. Dok ne puknu - kazao je Milanović.

Njemački mediji situaciju s opisali kao 'neugodnu za gledanje', a netko je u svemu tome pronašao inspiraciju za igricu "Flappy Grlić".

Po uzoru na original, cilj je održati Grlića, ovdje s novim, povećanim usnama, u zraku. Tu su i glave njemačke ministrice...

- Igra je napravljena iz čiste zabave i inspirirana je događajima s EU samita. Mene je nasmijalo, pa se nadam da će i vas - poručio je autor igrice na Redditu.

