Liječnik za poželjeti: Sjeo je za klavir u bolnici i napravio show

Christian Mongiardi, dirigent i radiolog u bolnici u talijanskom gradu Varese odlučio je razveseliti svoje pacijente stihovima legendarne grupe Queen.

Budući da je uz medicinu, glazba njegova druga ljubav, u ovoj teškoj situaciji odlučio je unijeti malo pozitivne atmosfere u ove tmurne dane. Sjeo je za klavir koji se nalazi u bolnici u kojoj radi i odsvirao prigodnu melodiju grupe Queen, 'Don't stop me now'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njegovu je izvedbu potajno snimala jedna medicinska sestra te ju kasnije objavila na društvenim mrežama. Izvedba je uskoro postala hit i pokupila niz pozitivnih komentara.

- Nakon četiri sata neprestanog rada, uzeo sam si kratak odmor. Zajedno s kolegom iz reumatologije, spustio sam se u kantinu kako bih nešto pojeo. Tada sam zagledao klavir i odlučio zasvirati popularnu pjesmu grupe Queen. Ovu sam izvedbu posvetio svima mojim kolegama koji se bore svim snagama za živote zaraženih – rekao je Christian.

Ovaj 38-godišnji radiolog uz svoj stalni posao, pred nekoliko je godina vodio zbor, no zbog prevelikih profesionalnih, ali i obiteljskih obaveza, morao je napustiti svoj hobi.

- Sada su moj hobi postale moje kćerke. One su zadužene za pjevanje, a ja za sviranje, a najčešće su na repertoaru dječje pjesme. No, kada stignem, pokušam si uzeti malo vremena za sebe i sviram ono što najviše volim i što me opušta – dodao je Christian.

Pozitivnim duhom i porukama ohrabrenja ovaj je mladi liječnik dokazao da je, u ovim teškim vremenima, sve lakše uz dozu optimizma i zabave.