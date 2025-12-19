FOTO Što vaša omiljena boja govori o vama? Jeste li prirodni vođa, duša zabave, mudrac...

Zelena: ravnoteža i priroda. Ljubitelji zelene boje čvrsto stoje na zemlji. Povezani ste s prirodom i cijenite ravnotežu i stabilnost. Odanost, iskrenost i suosjećanje vaše su glavne odlike. Važno vam je što drugi misle o vama i trudite se izgraditi dobru reputaciju. Osjećaj sigurnosti, kako emocionalne tako i financijske, od velike vam je važnosti. Uvijek se trudite iz svake situacije izvući ono najbolje i podrška ste svojim prijateljima i obitelji. Baš kao što priroda simbolizira rast i obnovu, i vi neprestano težite osobnom razvoju. | Foto: Canva