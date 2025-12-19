Obavijesti

Galerija

Komentari 1
URONIMO U SVIJET BOJA

FOTO Što vaša omiljena boja govori o vama? Jeste li prirodni vođa, duša zabave, mudrac...

Svaka boja nosi jedinstveni skup karakteristika. Pronađite svoju omiljenu boju u nastavku i provjerite podudara li se opis s vašom osobnošću.
FOTO Što vaša omiljena boja govori o vama? Jeste li prirodni vođa, duša zabave, mudrac...
Jeste li se ikada zapitali zašto vas magnetski privlači duboka plava boja oceana, dok vaš prijatelj ne može zamisliti život bez vatrene crvene? Iako nije znanstveno dokazano, poneki terapeuti i stručnjaci vjeruju da naš izbor omiljene boje može otkriti fascinantne aspekte naše osobnosti. Boje su svuda oko nas, utječu na naše raspoloženje, misli i djela, a ona jedna kojoj se uvijek vraćamo navodno odražava naše unutarnje stanje, želje i najdublje karakterne crte.... | Foto: Canva
1/16
Jeste li se ikada zapitali zašto vas magnetski privlači duboka plava boja oceana, dok vaš prijatelj ne može zamisliti život bez vatrene crvene? Iako nije znanstveno dokazano, poneki terapeuti i stručnjaci vjeruju da naš izbor omiljene boje može otkriti fascinantne aspekte naše osobnosti. Boje su svuda oko nas, utječu na naše raspoloženje, misli i djela, a ona jedna kojoj se uvijek vraćamo navodno odražava naše unutarnje stanje, želje i najdublje karakterne crte.... | Foto: Canva
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025