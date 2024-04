Livaja kao Lewis Hamilton: Položio vozački i odmah se pod ručnom okrenuo na Poljudu!

Je li ono Livaja za volanom, čudili su se Splićani, vidjevši jutros u zoru 1. travnja, najboljeg igrača Hajduka za volanom.

- Tu, tu - potrubio je Marko, dok je iz auta treštao hit Roya Orbisona.

- I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room. Woke you from your sleep to make love to you. Is that all right? I drove all night - treštao je dobri stari Roy, dok je Marko izbacio lakat na prozor.

Utjehu nakon poraza od Dinama i dvotjednu pauzu zbog ozljede Marko je pronašao u polaganju vozačkog ispita. Nakon prometnih propisa i prve pomoći, bez ikakvih problema svladao je i vožnju. A došavši pred Poljud, Marko je okupljene zadivio okrenuvši se pod ručnom kočnicom.

- Livaja kao Lewis Hamilton - dobacivali su okupljeni.

- Do kad su prijave za Formulu 1 - upitao je Marko iz prekrasnog automobila, a Roya Orbisona zamijenio je hit grupe Cars.

- You can't go on, thinking nothing's wrong, but now Who's gonna drive you home tonight?

Svi su mu čestitali, a onda je i podsjetio zašto je toliko dugo čekao na polaganje.

Foto: JAIMI JOY/REUTERS

- Krenuo sam sa 16 godina van, s 18 sam upisao autoškolu, ali je trebalo odraditi 35 sati vožnje. A prvi sati u 7 ujutro!? I tako je završila moja vožnja - otkrio je Marko razlog zašto je ovoliko dugo čekao s polaganjem.

- On je napravio da ne zna voziti, ako ga netko želi vidjeti mora doći po njega - kazao je Jakobušić.

- Uvijek sam imao izgovor, nema me tko odbaciti, ha, ha, ha. E, sad više nemam - rekao je Livaja, izašao iz auta i krenuo na trening.

I sve bi bilo dobro da trening nije bio 1. travnja, u svijetu poznatijeg kao - dana šale! Aprililili!